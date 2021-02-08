Минздрав будет убеждать вакцинироваться от COVID-19 c помощью "авторитетов"

Для популяризации кампании по вакцинации украинцев от COVID-19 Министерство здравоохранения помимо первоочередных прививок первым лицам планирует привлекать людей, которые являются авторитетами в обществе.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в рамках форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает "Суспільне".

"Мы допускаем внесении изменений именно по популяризации кампании. Хотим показать безопасность этой вакцины, которой мы будем вакцинировать граждан. Для этого нужно, чтобы у людей было доверие. Такое доверие возникает, когда, например, министр здравоохранения говорит, что надо вакцинироваться, или президент страны", – пояснил Степанов.

Министр добавил, что, несмотря на то, что он с президентом Владимиром Зеленским не принадлежат ни к одной группе риска и подпадают под пятый этап вакцинации, их могут вакцинировать среди первых, для популяризации вакцинации.

"По такому пути идут различные страны мира, когда первые лица государства вакцинируются", – сказал Степанов.

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В то же время, по его словам, в первых рядах вакцинированных могут оказаться и "авторитеты в обществе", но о ком именно идет речь, министр не уточнил.

"Здесь (среди первых вакцинированных. – Ред.) могут быть и люди, которые являются авторитетами в обществе. Мы на этой неделе определимся и внесем соответствующие изменения по количеству людей, которые могут собственным примером доказать безопасность вакцины и, как следствие, увеличить количество людей, готовых к бесплатной вакцинации", – рассказал Степанов.

По его словам, когда будет принято соответствующее решение, оно будет закреплено "дорожной картой и планом вакцинации".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса первым, чтобы показать пример остальным, но все-таки будет прививаться вместе с военными.