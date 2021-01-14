Минздрав и полиция проверят, как горнолыжные курорты соблюдают карантин

Несмотря на всеукраинский локдаун, с горнолыжных курортов в Карпатах поступают жалобы на нарушение представителями бизнеса карантинных мероприятий, поэтому Минздрав и Нацполиция проверят эти сигналы.

Об этом замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный доктор Виктор Ляшко пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, он получает многочисленные сообщения о работе ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах и во Львовской области. А уже завтра, 15 января, на соседнем Прикарпатье пройдут проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах области с привлечением Нацполиции.

Реклама

"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятий и они соблюдают их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия", – отметил чиновник.

Напомним, самый большой карпатский горнолыжный курорт Буковель в жесткий карантин работает почти в обычном режиме – там толпы и бесконечные очереди на подъемники.

Также сообщалось, что в Буковеле – километровые пробки из автомобилей и очереди из лыжников на подъемник.