Версія українською
$ 27,95
33,84

Минздрав нашел применение "остаткам" COVID-вакцины: будут делать прививки публичным людям

1 марта, 20:00

Юлия Ляхова

В Украине решили популяризовать вакцинацию

Для популяризации вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения разрешило использовать возможные остатки вакцин для вакцинации общественных деятелей.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

В Украине начали вакцинацию прививками Covishield и AstraZeneca – они поставляются в многодозных флаконах, в каждом содержится 10 доз. Одна сессия выездной бригады длится 6 часов – ровно столько, сколько еще можно использовать вакцину после вскрытия флакона.

Чтобы неиспользованные вакцины не были утилизированы, Минздрав решил использовать их для вакцинации общественных деятелей, тем самым популяризовав вакцинацию.

Реклама

Неиспользованными вакцинами из уже открытых флаконов будут делать прививки:

Вакцинировать общественных деятелей будут в тех случаях, когда:

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал утилизацию остатков вакцины от коронавируса мировой практикой.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине все желающие в течение года вакцинируются от ковида.

Новости на эту же тему:

Реклама

Новости партнеров

Какие редкие имена украинцы давали детям в 2020 году
Что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
Ученый назвал симптомы нового штамма коронавируса