Минздрав об эпидемии COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг

Заболеваемость в Украине снизилась, а вот смертельных случаев от ковида еще много

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

Как стало известно, по состоянию на утро 10 февраля в Украине подтвердили 3409 новых случаев заражения коронавирусом (1 253 055 с начала эпидемии). За вторник умерли 163 украинца (23 934 с начала эпидемии), а выздоровели 7768 человек (1 092 376 с начала эпидемии).

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Отметим, что на прошлой неделе выявили 25 394 новых случая заражения коронавирусом, умерли 890 украинцев, выздоровели 54 262 человека. Число выздоровевших пациентов по сравнению с позапрошлой неделей снизилось более чем на 17 тысяч человек, а госпитализированных — только на 584. Читайте подробнее итоги эпидемии за неделю.

Тем временем наша страна готовится к получению вакцины от коронавируса и к началу вакцинации украинцев примерно с 15 февраля. В свою очередь Степанов рассказывал, сколько человек вакцинируют первыми и кого именно.

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