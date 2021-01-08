Минздрав предупредил о пике заболеваемости COVID-19 в январе-феврале

Из-за активного перемещения украинцев в праздничные дни больных будет больше обычного

Ведущие украинские эпидемиологи прогнозируют постепенный рост в течение января-февраля количества больных COVID-19.

Об этом заявил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов.

"Прогнозы всех наших ведущих специалистов в области эпидемиологии говорят о постепенном росте в течение января-февраля количества больных COVID-19. И как следствие — об увеличении нагрузки на медицинскую систему", – сказал Степанов.

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Он подчеркнул, что начинается сезонный рост больных гриппом. Эта болезнь часто вызывает такие же осложнения, как и COVID-19, что станет дополнительной нагрузкой на медсистему.

Кроме того, период локдауна (с 8 по 24 января) совпадает с завершением инкубационного периода у людей, подхвативших коронавирус во время новогодних праздников.

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Министр заметил, что во время праздников украинцы активно перемещаются как по территории страны, так и за ее пределами. Вследствие этого увеличивается риск распространения инфекции на территориях, где был относительно низкий уровень заражения.

Максим Степанов призвал в дни локдауна соблюдать все правила карантинных ограничений.

Кроме того, глава Минздрава сообщил, что украинцы делают мало тестов на коронавирус.

Ранее Максим Степанов высказался про смерт от коронавируса и баланс между здоровьем и экономикой: