Минздрав прогнозирует 30 тысяч COVID-больных в сутки в следующие 10 дней

Количество больных COVID-19 в Украине будет расти в последующие 10 дней. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "РБК-Украина".

"Мы ожидаем в течение недели – 10 дней, что будем еще расти в рамках до 25-30 тысяч... Мы это прогнозировали, именно такой рост количества (больных, – Ред.) в третьей волне. В том числе за счет "британского штамма", который достаточно тяжелый, им больше людей заражается", - сказал Степанов.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. При этом он надеется, что локдаун не придется вводить и пока будет действовать адаптивный карантин.