Минздрав выступает против отмены январского локдауна – Степанов

В настоящий момент более 23 тысяч человек находятся в больницах, 10% – это тяжелые больные

Министерство здравоохранения выступает против отмены январского локдауна.

Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы против перенесения карантина или его отмены", – сказал он.

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Министр напомнил, что в Украине на сегодняшний день – в праздничный период – фиксируется 5-7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, ежедневно от COVID-19 умирает около 200 человек. В настоящий момент более 23 тысяч человек находятся в больницах, 10% – это тяжелые больные.

Ранее сайт "Сегодня" со ссылкой на источник в Офисе президента сообщил, что решение Кабинета министров о введении жесткого карантина в период с 8 по 24 января никто не отменял.

Тем временем в СМИ появилась информация, что условия ужесточения "зимнего" карантина Кабмин может пересмотреть 7 января.

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