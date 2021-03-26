Мирной акции не планировалось: Геращенко о протестах под Офисом президента

Организаторы акции под Офисом президента, которая была 20 марта, в социальных сетях намекали на то, что планируется насилие и столкновения с полицией.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, организаторы призывали прийти и брать с собой аптечки, жгуты, бинты.

"В прошлую субботу организаторы акции и наиболее активная часть не хотела никакой мирной акции... Было принято решение не вступать в насильственные столкновения с отдельной группой провокаторов", – сказал Геращенко.

В то же время он отметил, что большинство тех, кто пришел на акцию под Офис президента в субботу, 20 марта, были те, кто решил мирно и законно выразить свой протест.

"Окна и двери будут заменены. Фасады уже почти отмыты. Кровь не пролилась, а лица, которые наносили ущерб народному государственному имуществу, понесут ответственность. На сегодня предъявлено уже ряд подозрений наиболее активным участникам данной акции", – отметил он.