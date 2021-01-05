Многоходовка от СБУ на миллиарды гривен: перехвачена рекордная партия героина (фото и видео)

Правоохранители обнаружили 1035 кг наркотика, подготовленного к транспортировке в Европу

По результатам длительной многоходовой спецоперации сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая организовала ввоз героина на территорию нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы.

В декабре 2020 граждане Турции направили в Одесский морской торговый порт судно, где наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.

Во Львове оперативники спецслужбы задержали трех иностранцев, которые фасовали наркотики в арендованных складских помещениях. Наркодельцы планировали переправить героин в Евросоюз под видом дипломатического груза. Также был задержан гражданин Турции – один из организаторов наркотрафика.

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Правоохранители обнаружили 1035 кг героина, подготовленного к транспортировке. Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка – более 2,3 млрд гривен. Дополнительно проводятся обыски в местах временного проживания фигурантов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК Украины, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в декабре-2020 СБУ разоблачила преступную группировку, которая получало миллионные доходы от оптовой продажи наркотиков в Украине.

Также напомним, в Одессе разоблачили наркоторговца, который сбывал психотропы в популярном мессенджере.