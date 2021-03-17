Могут отследить педофилы: чем рискуют маленькие Паша и Милана из-за "романа" в соцсетях

Их публичные отношения могут быть опасны и для других детей

На отношения между 8-летней моделью Миланой и 13-летним блогером Пашей отреагировала омбудсмен Людмила Денисова. Она рассказала, что такой публичный "роман" может быть опасным для детей. Кроме того, в этом деле есть основания говорить о нарушении родителями прав детей.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Что не так с родителями?

Согласно украинскому законодательству, в нашей стране запрещена любая эксплуатация родителями своего ребенка. Также они должны заботиться о его физическом, духовном и нравственном развитии, уважать ребенка.

"Частью четвертой статьи 155 Семейного кодекса Украины предусмотрено, что уклонение родителей от выполнения родительских обязанностей является основанием для возложения на них ответственности, установленной законом", – написала Денисова.

Информация в Сети может навредить детям, поэтому можно считать, что родители нарушили их права.

Чем рискуют дети?

Опубликованной в Сети информацией могут воспользоваться люди с преступными намерениями. Педофилы могут отследить место жительства и обучения детей.

Кроме того, такой контент может привести к психологическому травмированию.

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Ссылаясь на данные Парламентской Ассамблеи Совета Европы Денисова отметила, что чрезмерная сексуализация детей плохо повлиять на их чувство собственного достоинства, благополучия, отношения и достижения в школе. А в некоторых случаях это может привести к сексуальной жестокости.

"Непристойные и откровенные фото или видео сексуального характера созданные детьми в особенно уязвимой ситуации, например, маленький возраст (..) следует рассматривать как являющиеся результатом насилия или эксплуатации", - написала она.

Роман опасен и для других детей

По словам уполномоченного по правам человека, такой контент может побудить других детей копировать поведение. В конце концов, это может привести к психологическому и сексуальному травмированию.

Пробел в законодательстве

Денисова обратилась к парламенту с предложением изменить закон "О защите общественной морали". В частности, это касается негативного влияния контента сексуального характера, а также запрета делать и распространять фото и видео сексуального или эротического образа детей.

Напомним, ранее на произошедшее также отреагировала адвокат Тамара Бугаец. По словам юриста, закон не запрещает детям вступать в сексуальные отношения.

Также сообщалось, что мать восьмилетней девочки Миланы вызвали на допрос в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство.

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