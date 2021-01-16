МОН сообщило, когда дети могут вернуться в школы

Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране

После завершения карантина по крайней мере младшие классы смогут вернуться к полноформатному обучению.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он высказал понимание родителей учеников 1-4 классов, которые оказались в сложной ситуации выбора между работой и необходимостью помогать детям с учебой.

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Что же касается старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым обучение по смешанной системе, заявил министр.

Он подчеркнул, что МОН и МОЗ находятся в постоянной коммуникации. И частично возвращать детей к привычному формату обучения возможно будет тогда, когда медицинская система сообщит о способности сдерживать эпидемические волны.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца локдауна нельзя открывать школы и пускать детей в коллективы, поскольку это может спровоцировать рост заболеваемости.

Напомним как работают школы и университеты во время локдауна.

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