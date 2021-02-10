Moneyveo подарит путешествие на Мальдивы: акция к Loveseason

К сезону любви Moneyveo разыгрывает тур для двоих в рамках акции "Лакшери Мальдивы для тебя и твоей дивы". Принять участие сможет каждый клиент сервиса, который выполнит условия акции до 10 марта 2021 года. Победители будут определены с помощью сервиса random.org.

"Когда мы с командой генерировали идеи для Loveseason, на ум приходило много вариантов для розыгрыша. Но остановились все-таки на отдыхе, о котором, уверен, мечтает каждый. Такое путешествие подойдет как для бесконечно влюбленных, так и для тех, кто любит себя и мечтает понежиться на островах архипелага посреди теплого Индийского океана. Поэтому желаю победы всем Красавам", – комментирует коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

Для того, чтобы стать участником акции, нужно оформить кредит Comfort в период с 10 февраля по 10 марта 2021 года на сайте maldives.moneyveo.com.ua. Розыгрыш путешествия состоится с 15.03.2021 по 17.03.2021. Результаты будут опубликованы на сайте акции и на YouTube-канале Moneyveo.

Акция проводится в период с 10.02.2021 г. по 10.03.2021 г. на всей территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополь). Официальные правила акции здесь.

Напомним, Moneyveo – лидер небанковского потребительского кредитования в Украине. Несмотря на всемирный локдаун, компания в удаленном режиме успешно запустила бизнес во Вьетнаме. Также Moneyveo – единственная в своем сегменте – получила сертификат, подтверждающий самый высокий уровень безопасности платежных карт – PCI DSS Service Provider Level 1.

О лидерстве Манивео на рынке онлайн-кредитования свидетельствуют и ежегодные победы в авторитетных конкурсах и рейтингах. Среди них: "Лидер года", "Лучший сервис онлайн-кредитования в Украине" по версии PaySpace Magazine Awards, "Выбор года", "Бренд года", "Звезда качества" и пр.