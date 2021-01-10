Морозно и ветрено: чего ждать от погоды в первый рабочий день локдауна (карты)

В ближайшие дни в Украине будет сухо

В понедельник, 11 января, в Украине будет без существенных осадков.

Как сообщили в Укргидрометцентре, только на юге Одесской области и в Крыму прогнозируют дождь и мокрый снег.

В северных областях ночью будет мороз до -7°, днем — от 0° до -2°. Ветер — северо-западный, 3-8 м/с.

В южной части Украины ночью от -2° до -4°, днем от -1 до +3°. В Крыму воздух прогреется до +3°. Ветер — северо-восточный, 3-8 м/с.

В западных областях без осадков. Ветер — юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью мороз до -5°, а днем столбик термометра поднимется до +5°.

В восточных областях температура воздуха ночью — от -4° до -6°, днем — от -1° до -3°. Ветер — восточный, 3-8 м/с.

В центре и Киеве температура ночью — от -2° до -5°, днем — от 0 до -2°. Ветер — северо-западный, 3-8 м/с.

Во вторник, 12 января, в Украине без осадков.

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В северных областях ночью будет мороз до -6°, днем — от -1° до +1°. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

В южной части Украины ночью от -1° до -3°, днем — от 0 до +2°. В Крыму воздух прогреется до +3°. Ветер — восточный, 5-10 м/с.

В западных областях слабый снег. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью мороз до -7°, а днем столбик термометра поднимется до +3°.

В восточных областях температура воздуха ночью — от -4° до -7°, днем — от 0° до -2°. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

В центре и Киеве температура ночью — от -4° до -6°, днем — от -1° до +1°. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

После того как Новый год в Украине прошел без снега и морозов, мы узнавали, какая украинцев ждет погода этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

Напомним, какая погода будет весной 2021 года.