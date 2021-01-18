Морозы в Украине продержатся еще три дня, будет доходить до -25

Стало известно, когда в Украину придет потепление и начнется оттепель

В Украине будет еще холодная погода – сильные морозы в Украине продержатся еще три дня, а вот в середине недели начнется оттепель.

В ближайшие дни температура воздуха ночью местами будет опускаться до 25 градусов ниже нуля, а в Днепропетровской и Запорожской областях прогнозируют снег и метели.

Однако со среды синоптики обещают потепление и оттепель.

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Тем временем из-за морозов на выходных в Киеве девять человек попали в больницу с переохлаждением и отморожением конечностей.

Замело снегом и дороги государственного значения в пяти областях. Снег там расчистили. В столице же дороги убирают канадские снегоплавильные машины. Каждая из них перерабатывает 60 тонн снега в час.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", в связи с приходом сильного похолодания украинцам дали советы, как пережить морозы.