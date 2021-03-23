Может стать кандидатом наук: Кива готовится к защите диссертации

Народный депутат Илья Кива может скоро стать кандидатом наук по государственному управлению, если защитит диссертацию о влиянии гражданского общества на регулирование правохранительной деятельности в Евросоюзе и Украине.

Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства образования и науки.

Согласно сообщению, диссертация, подготовленная Кивой называется "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Научным руководителем депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" числится доктор наук по государственному управлению, профессор, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления" Владимир Гурковский.

Реклама

При защите диссертации Киве будут оппонировать доктор и кандидат наук по госуправлению.

Согласно справке "Чесно", у депутата два высших образования – он окончил юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение" и Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "право". Кива также учился на педагога-психолога.

Напомним, народный депутат Илья Кива ранее объяснил нестыковки в своей декларации о доходах "общим сексом с подругой".

Мы также сообщали, что Кива собирал подписи депутатов за освобождение из-под стражи прокремлевского пропагандиста.