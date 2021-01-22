"За молоком сбегаю": Мы разыскали сотрудницу, которая прославила соцсети "Укрзализныци"

На днях канал "Укрзализныци" в Telegram стал суперпопулярным благодаря одной из сотрудниц пресс-службы, которая ошибочно опубликовала в общем доступе нашумевшее сообщение о том, что свою работу она сделала и сбегает за молоком. Девушка не комментирует событие, но сайту "Сегодня" удалось связаться с ее мужем, а наши источники в УЗ рассказали, как руководство отреагировало на ошибку.

Что произошло?

На днях сотрудница "Укрзализныци", ответственная за коммуникацию предприятия, нечаянно опубликовала в ведомственном Telegram-канале такое сообщение: "Поставила на фб приміські. Наступну поставлю через годину – по молоко збігаю".

То самое сообщение в общем доступе

Это сообщение вызвало бурю обсуждений – одни критиковали "УЗ" за то, что, мол, такие "проколы" портят имидж предприятия, другие отнеслись к оплошности с юмором.

Например, на популярном среди работников "железки" форуме в соцсети один из комментаторов отреагировал на ситуацию так:

"Ну классная ж мы нация. Воевать можем, поржать тоже. Ну и, конечно, как без поржать".

Еще один из комментаторов выступил в защиту девушки, написав, что ситуацию не считает критической. Не обошлось и без тех, кто считает ситуацию спланированной.

"Возможно, это хайп спецом. СММщица молодец", – предположил комментатор Евгений.

На все это в "УЗ" ответили шуточным постом в Telegram, написав, что молоко было вкусным.

"Молочный" флешмоб

После сообщения о молоке, среди сотрудников крупных компаний начался флешмоб. В соцсетях появились сообщения от имени коммуникационщиков "Укрпочты", "Prozorro", "Ковальской", Высшего совета правосудия и др.

Одни написали, что "пошла за хлебом", вторые – "пошли заливать бетон".

В пресс-службе "УЗ" отреагировали и на это, заявив нам в комментарии, что благодарны коллегам за понимание и поддержку. И опубликовали на своей официальной странице пост о розыгрыше календаря, где отметили юмор тех коллег, которые поддержали их в ситуации с сообщением о молоке.

Что случилось с сотрудницей?

От своих источников в УЗ мы узнали, что речь идет о сотруднице по имени Марина Б. (по этическим соображениям не называем ее фамилии).

Когда мы обратились в УЗ за комментарием с просьбой подтвердить или опровергнуть то, что сообщение написала именно эта сотрудница, нам ответили так:

"Не подтверждаем, но и не опровергаем".

В возможности пообщаться с этой девушкой отказали – пояснили тем, что не намерены нагнетать ситуацию. Но девушку не увольняли, косвенно это нам подтвердила одна из руководителей пресс-службы Полина Чиж.

"Я не думаю, что какой-либо из руководителей за такую ошибку хвалил бы. После такого ажиотажа он бы сказал, что давай тебя хотя бы не увольнять. Наш руководитель тоже так считает", – прокомментировала нам ситуацию Полина Чиж.

Мы нашли Марину

Мы разыскали номер телефона Марины, но она воздержалась комментировать ситуацию, неотвеченными оставила и наши письменные запросы. Мы разыскали ее мужа, который, согласно декларации, также трудится в "УЗ".

Фото со страницы Марины в Facebook

Он не стал отрицать, что сообщение о молоке написала его жена. Нам ситуацию он прокомментировал кратко:

"Все мы люди, все мы ошибаемся. Такая ситуация вышла? Вышла. Все", – сказал нам Виталий.



На странице его жены в соцсети есть несколько фото, где она отдыхает с двумя детьми. В "Укрзализныце" говорят, наверное, Марина могла отлучиться за молоком для деток. В декларации ее мужа сообщается, что у него с Мариной две дочери.

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