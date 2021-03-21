"Мы не орки": Facebook "бомбит" из-за истерзанного здания Офиса президента

Вчерашний протест на Банковой, когда сторонники активиста Сергея Стерненко разрисовали стены Офис президента и даже разбили окна, вызвал бурную реакцию в соцсетях.

Что думают о произошедшем украинцы – читайте в материале "Сегодня".

Что произошло?

20 марта на Банковой состоялась акция "Не слышишь? Увидишь!", которая в итоге переросла в погром. Участники акции жгли файеры, разбили стекла, подожгли табличку "Президент Украины", а также написали на стенах ОП различные лозунги и оскорбления, в частности – "волю", "неизвестные патриоты" "АСАВ", "свободу Стерненко".

Здание ОП утром 21 марта. Фото: Сегодня

Правоохранители практически бездействовали. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил это тем, что силовой разгон митинга мог бы вызвать эскалацию. Но полиция зафиксировала все правонарушения, которые допустили активисты.

В пресс-службе Офиса президента назвали акцию актом вандализма и оценили нанесенный ущерб в два миллиона гривен.

Как реагируют украинцы?

Мнения украинцев разделились: одни осудили вандализм, другие же стали на сторону протестующих.

Так, бывший помощник министра обороны Юрий Бирюков считает, что власти намеренно не выставили оцепление возле ОП – чтобы показать восточному электорату "майданутых".

"В самый яркий момент приходит такой себе Геращенко и многозначительно заявляет, что за этим всем стоит Порошенко. Хоба, хоба... Два плюс два сложили? Вот-вот", – написал он.

А журналист Денис Казанский утверждает, что поведение митингующих – это реакция на действия власти, когда призывы, мирные собрания и публикации в СМИ не работают.

"Эту бессмысленную и токсическую ситуацию власть создала сама себе на ровном месте. Это выстрел себе в ногу, от которого выиграли только люди Медведчука и Януковича. Единственный разумный выход из этой ситуации – просто перестать стрелять себе в ногу. Казалось бы, это очевидно. Но похоже, кто-то нарочно драконит общество и подставляет президента", – отметил журналист.

Политолог Владимир Фесенко сравнил сторонников Стерненко с людьми, которые штурмовали Капитолий США.

"Хамская и агрессивная природа этих людей проявилась во всей своей неприглядности. И надо бы наказать этих горе-активистов за нарушение общественного порядка и нанесенный ущерб", – считает он.

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Журналистка Янина Соколова подчеркнула, что украинцы – не орки. Поэтому подобным надписям не место на государственном здании.

"Я люблю современное искусство. В музее. Но не на стенах Офис Президента. Мы не орки. Мы – граждане демократической страны", – написала она.

Осудил поведение протестующих и политолог Сергей Таран. По его мнению, мирные методы давления на власть еще не исчерпали себя.

"Такие вещи маргинализируют протест. А маргинализация протеста – в интересах власти. Конечно, если выборочное правосудие будет и в дальнейшем нормой в Украине, это будет побуждать все больше граждан к радикальным действиям", – добавил он.

По словам народного депутата Богдана Яременко, подобные акции не только не помогут Стерненко, но еще больше усугубят его положение.

"Те, кто организовывал вчерашнее безобразие на Банковой не имеют к Стерненко никакой симпатии. Схема, по которой президента Зеленского пытались втянуть в дело Стерненко, технологически несложная, понятная и эффективная. Но имеет один недостаток – в ней сам Стерненко должен стать жертвой режима. Без этого схема не работает", – считает он.

Но большинство пользователей соцсетей осудили действия митингующих.

"Стыдно... Очень х*ровая история. Нивелирование института. Уничтожение украинских государственных символов. Рисование свастики на государственном здании... Переименовать на улицу Панковую – и всех дел...", – поделились мнением украинцы.

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