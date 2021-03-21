"Мы не орки": Facebook "бомбит" из-за истерзанного здания Офиса президента

Вчерашний протест на Банковой, когда сторонники активиста Сергея Стерненко разрисовали стены Офис президента и даже разбили окна, вызвал бурную реакцию в соцсетях.
Что думают о произошедшем украинцы – читайте в материале "Сегодня".
Что произошло?
20 марта на Банковой состоялась акция "Не слышишь? Увидишь!", которая в итоге переросла в погром. Участники акции жгли файеры, разбили стекла, подожгли табличку "Президент Украины", а также написали на стенах ОП различные лозунги и оскорбления, в частности – "волю", "неизвестные патриоты" "АСАВ", "свободу Стерненко".
Правоохранители практически бездействовали. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил это тем, что силовой разгон митинга мог бы вызвать эскалацию. Но полиция зафиксировала все правонарушения, которые допустили активисты.
В пресс-службе Офиса президента назвали акцию актом вандализма и оценили нанесенный ущерб в два миллиона гривен.
Как реагируют украинцы?
Мнения украинцев разделились: одни осудили вандализм, другие же стали на сторону протестующих.
Так, бывший помощник министра обороны Юрий Бирюков считает, что власти намеренно не выставили оцепление возле ОП – чтобы показать восточному электорату "майданутых".
"В самый яркий момент приходит такой себе Геращенко и многозначительно заявляет, что за этим всем стоит Порошенко. Хоба, хоба... Два плюс два сложили? Вот-вот", – написал он.
А журналист Денис Казанский утверждает, что поведение митингующих – это реакция на действия власти, когда призывы, мирные собрания и публикации в СМИ не работают.
"Эту бессмысленную и токсическую ситуацию власть создала сама себе на ровном месте. Это выстрел себе в ногу, от которого выиграли только люди Медведчука и Януковича. Единственный разумный выход из этой ситуации – просто перестать стрелять себе в ногу. Казалось бы, это очевидно. Но похоже, кто-то нарочно драконит общество и подставляет президента", – отметил журналист.
Политолог Владимир Фесенко сравнил сторонников Стерненко с людьми, которые штурмовали Капитолий США.
"Хамская и агрессивная природа этих людей проявилась во всей своей неприглядности. И надо бы наказать этих горе-активистов за нарушение общественного порядка и нанесенный ущерб", – считает он.
Журналистка Янина Соколова подчеркнула, что украинцы – не орки. Поэтому подобным надписям не место на государственном здании.
"Я люблю современное искусство. В музее. Но не на стенах Офис Президента. Мы не орки. Мы – граждане демократической страны", – написала она.
Осудил поведение протестующих и политолог Сергей Таран. По его мнению, мирные методы давления на власть еще не исчерпали себя.
"Такие вещи маргинализируют протест. А маргинализация протеста – в интересах власти. Конечно, если выборочное правосудие будет и в дальнейшем нормой в Украине, это будет побуждать все больше граждан к радикальным действиям", – добавил он.
По словам народного депутата Богдана Яременко, подобные акции не только не помогут Стерненко, но еще больше усугубят его положение.
"Те, кто организовывал вчерашнее безобразие на Банковой не имеют к Стерненко никакой симпатии. Схема, по которой президента Зеленского пытались втянуть в дело Стерненко, технологически несложная, понятная и эффективная. Но имеет один недостаток – в ней сам Стерненко должен стать жертвой режима. Без этого схема не работает", – считает он.
Но большинство пользователей соцсетей осудили действия митингующих.
"Стыдно... Очень х*ровая история. Нивелирование института. Уничтожение украинских государственных символов. Рисование свастики на государственном здании... Переименовать на улицу Панковую – и всех дел...", – поделились мнением украинцы.
Будет ли "большая война" с Россией и готовы ли сегодня украинцы убивать за Родину? Об этом наш обозреватель Александр Панченко (он же – влогер-пенсионер Дед Панч) пообщался с молодежью в новом выпуске своего ютуб-шоу.
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