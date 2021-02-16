"Мы не жили, мы не спали": что рассказали туристы, застрявшие в Занзибаре

Застрявшие на Занзибаре 180 украинцев сегодня долетели до Украины. Они три дня ждали рейса домой, спали на траве и почти ничего не ели.

В аэропорту Борисполь с туристами пообщалась корреспондент "Сегодня" Анастасия Блищик.

"Мы не жили, мы не спали, мы, видимо, за три дня поспали часов десять. Одну ночь мы жили в таком месте, очень было грязно, мы не смогли помыться, потому что это был местный бордель у клуба", – рассказывает один из пассажиров Артем.

Оказавшись не совсем в привлекательных условиях, украинцам пришлось стать одной семьей. Все поддерживали друг друга, делились едой и искали лекарства для больных.

Читайте также: Знаменитая "украинка с собачкой из Уханя" опять застряла за границей: подробности

"Прощались с людьми, которых до этого не знали как с родными, все сроднились. Мы старались помогать друг другу, потому что мы не знали, мы там будем три дня, или месяц", – рассказывает одна из пассажиров Екатерина.

Приключения туристов начались в субботу, 13 февраля. Самолет не смог вылететь по техническим причинам. За несколько часов все починили. Однако чтобы взлететь – надо было внести изменения в маршрут и получить разрешительные документы. На это ушло три дня.

Видео: Сегодня