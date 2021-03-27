"Мы отстаем почти в два раза": Степанов о вакцинации от COVID-19

В Украине отстают от плана вакцинации коронавируса почти в два раза от запланированного. Одной из причин этого являются организационные моменты, в частности, в работе пунктов вакцинации.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

По его словам, мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который наметили.

"Там – не успели, а там – "у нас не было желающих", "а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца", "не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+", "а мы решили, что мы будем постепенно это открывать", "а у нас дала сбой система – мы не смогли отгрузить вакцину", – рассказал он.

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Напомним, по состоянию на утро 27 марта в Украине вакцинированы от коронавируса почти 200 тысяч украинцев. Больше всего прививок за сутки сделали в таких регионах: Киев, Днепропетровская область, Херсонская область.

Ранее в Украину прибыла вторая вакцина от коронавируса – китайская CoronaVac. Читайте о ее преимуществах.

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