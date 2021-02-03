На броневике – как на легковушке: что умеет делать "Дозор-Б" (видео)

Она защищает от стрелкового оружия и противопехотных мин. Ей не страшны химические атаки и стремительные терриконы. Спроектированная в Харькове, изготовленная во Львове – все это уникальная бронемашина "Дозор-Б".

Тест-драйв украинского военного внедорожника провел корреспондент новостей "Сегодня" Мирослав Откович.

Если едешь за рулем, создается впечатление, что это просто гражданская машина. Нет ощущения, что машина тяжелая, хотя она и весит 8 тонн. Такой вес машины оправдан. Броневой корпус обеспечивает защиту экипажа, десанта и внутреннего оборудования от стрелкового оружия и противопехотных мин. В случае химической атаки "Дозор" оснащен кондиционером с мощными фильтрами. Окна небольшие, панорамного люка нет, но ведь это безопасность. Вокруг броня.

Место водителя "Дозора", как в обычной машине. А вот остальное оборудование – совершенно иное. Панель приборов командира экипажа поражает одним лишь набором боевых кнопок – управление дымовой установкой, включение питания башни, навигации, системы постановки завесы.

Боевая машина четко разделена по секторам: спереди водитель и командир, сзади – шесть десантников.

С момента создания броневика прошло уже пять лет. За все время войны на Донбассе изготовили лишь десять машин . А прошлым летом "Дозор-Б" официально приняли на вооружение. Впрочем, государственного заказа нет до сих пор. Чтобы понять причину такой задержки, мы едем в Харьков. Именно здесь в конструкторском бюро имени Александра Морозова создали первые чертежи машины.

За это время "Дозор-Б" прошел несколько государственных испытаний. А конструкторы, по требованию Министерства обороны, учли десятки замечаний. Сейчас перед ними поставили еще одну задачу.

Начальник отдела КБ имени А. Морозова Александр Шаповалов показывает общие чертежи "Дозора", с чего начинается лицо машины. По его словам, сейчас основная задача по бронеавтомобилю – обеспечить, чтобы он плавал.

Сейчас в цехе КБ Морозова работа кипит. Уже через месяц последние квалификационные испытания. Специальными приборами отдельные детали проверяют на прочность и надежность. Вокруг работают токарные станки, режут и сваривают листы металла. Победа близко. Он ведь поплывет – убеждают харьковские конструкторы. Еще немного и единственное, чего не сможет "Дозор", так это летать.

Генеральный конструктор ХКБМ Владимир Жадан рассказывает:

"На сегодняшний день мы проводим квалификацию производства, изготавливаем за свои средства образец для квалификационных испытаний. После того как мы заканчиваем квалификационные испытания, мы получаем квалификацию как изготовителя "Дозора Б", и после этого Минобороны может с нами заключить контракт. В феврале мы планируем закончить эти работы".

Дальше – дело за Министерством обороны. Во Львове и Харькове ожидают утверждения государственного заказа. Куда и как распределить деньги, в данный момент решают генералы.

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Напомним, о запуске "Дозора-Б" в серийное производство говорили еще в январе-2016. Поставлять его собирались не только для украинской, но и для иностранных армий. На Львовском бронетанковом заводе уверяли – качество не уступает зарубежным аналогам, а цена вдвое меньше – 250 тысяч долларов.

В январе-2018 СНБО утвердил основные показатели государственного оборонного заказа, Минобороны заключило контракт на поставку 10 бронеавтомобилей "Дозор-Б".