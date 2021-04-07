ВОЗ одобрила применение китайской вакцины лишь в экстремальных случаях, но ее уже используют в 28 странах

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине, которая и так шла чрезвычайно медленно, в последние дни вообще застопорилась. В Киевской области третий день подряд – 0 прививок. Причина: нет вакцины, Индия прекратила поставки Covishield.

Между тем на украинских складах лежит вакцина китайского производства – CoronaVac. Она доставлена в Украину почти две недели назад. 215 тыс. доз препарата поступили еще 26 марта. Вакцина прошла регистрацию в Украине, ее можно использовать.

Но поставщик все еще не предоставил документы на препарат – и его не могут принять. Что происходит – разбирался сайт "Сегодня".

Компания "Лекхим" привезла в 3 раза меньше вакцин, чем обязалась

Вакцина уже в Украине, но применять ее не разрешают. Поставщик "Лекхим" уже две недели не может предоставить документы на препарат.

Компания должна была подать все документы на госпредприятие "Медичні закупівлі України" за три дня до момента поставки. Под этими требованиями поставщик подписался еще в конце декабря 2020-го. "Лекхим" должен был подать такие документы:

сертификат качества (анализа) продукции;

о серии продукции;

регистрационное удостоверение;

сертификат происхождения от производителя;

сведения о преквалификации ВОЗ или регистрационное удостоверение одной из стран (Китай);

документы, которые подтверждают соблюдение холодовой цепочки.

Но в предприятии "Медичні закупівлі" еще 24 марта заявили, что препараты поступили без документов. Принять их нельзя. С тех пор ничего не изменилась. Китайская вакцина все так же не оформлена надлежащим образом. При этом, в "Лекхиме" не хотят это комментировать.

Китайская вакцина CoronaVac Sinovac лежит на украинских складах – сопроводительные документы на нее отсутствуют / Фото: REUTERS

"Лекхим" – украинская фармацевтическая компания. Основана в 1992, много лет специализировалась на производстве дженериков. То есть, лекарств, идентичных по составу дорогим запатентованным препаратам (это законный бизнес). На том, чтобы поставку вакцины CoronaVac Sinovac осуществлял "Лекхим", настаивала китайская сторона. А именно, китайская фармкомпания Sinovac Biotech.

Об этом еще в декабре сообщал министр здравоохранения Максим Степанов. Стоимость контракта с Китаем составила 964,3 млн грн за 1,9 млн доз. Всю сумму Минздрав перечислил "Лекхим" сразу единым платежом. Владельцем "Лекхим" является Валерий Печаев – соратник бывшего министра здравоохранения времен Виктора Януковича, Раисы Богатыревой.

По договору, "Лекхим" должен был поставить еще 6 марта 700 тыс. из 1,9 млн доз. Вместо этого привез 215 тыс. доз. Теперь по договору предприятие должно заплатить пеню за несоблюдение сроков и условий договора за каждый день просрочки. Почему поставщик не подает документы, пока никто не может объяснить.

CoronaVac показала хорошую эффективность

Пока об эффективности могут говорить испытания вакцины CoronaVac в отдельных странах. Вакцина тестировалась в Бразилии, Турции и Индонезии.

Испытания показали разную эффективность:

78% показали испытания в Бразилии. Позже выяснилось, что эта эффективность не посчитали случаи, когда после вакцинации человек мог перенести коронавирус в легкой форме. Если учитывать и легкие симптомы, то эффективность снижается до 50,4%;

83,5% эффективности показали окончательные результаты III фазы в Турции, опубликованные 3 марта 2021-го;

65,3% показали итоги испытаний фазы III в Индонезии.

Эффективность каждого исследования меняется в зависимости от того, как проводится клиническое испытание, объясняют в бразильском институте Бутантан. Критерии самого исследования могут отличаться в каждой стране, и такие факторы, как количество добровольцев, уровень контакта с вирусом, каким способом монтировались симптомы во время исследования – это все влияет на различие в результатах.

Микробиолог Владимир Широбоков уверен, что все бюрократические вопросы в ближайшие дни уладят. Вакцину начнут использовать.

Одобрена в 28 странах, хотя и не подтверждена ВОЗ

Не смотря на та, что компания Sinovac не обнародовала подробных отчетов исследований, вакцина одобрена для использования в Китае.

Бразилия планирует получить более 130 млн доз вакцин.

Мексика заказала 20 млн доз CoronaVac.

Турция уже провакцинировала 10,7 млн человек вакциной. Страна подписала с Sinovac контракт на поставку 100 млн доз. В начале января президент Турции Реджеп Эрдоган сам привился CoronaVac.

Албания начала вакцинировать CoronaVac с 28 марта. Страна получила 192 тыс. доз от Турции.

Босния тоже получила вакцину от Турции – 30 тыс. доз.

Азербайджан планирует получить 4 млн доз вакцин. Вакцинацию страна начала еще в конце января.

Помимо этого вакцину одобрили Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Уругвай, Камбоджа, Китай, Гонконг, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Доминиканская Республика, Сальвадор, Бенин, Джибути, Южная Африка, Тунис, Зимбабве, Фиджи.

Однако вакцину еще окончательно не одобрила Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ оценивает вакцину, как средство для экстренного применения. Ориентировочно оценка завершится в середине апреля, сообщает организация. Но предварительно в ВОЗ заявили, данные CoronaVac говорят о том, что препарат соответствуют требованиям ВОЗ по эффективности.

"Информация, которой компания поделились публично на заседании на прошлой неделе, однозначно указывает на то, что они имеют равные эффективности, которые соответствуют требованиям, которые ВОЗ просила по этой вакцине", – заявил председатель экспертной группы ВОЗ Алехандро Кравиото.

Пока вакцину CoronaVac задерживают, в регионах заканчиваются запасы CoviShield. Последние три дня никого не вакцинировали в Киевской области. Сейчас регион ждет передачу вакцин из Харьковской области. О нулевых остатках вакцины отчитались еще восемь регионов.