На канале "Украина" стартует новый сезон ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В студии ток-шоу будут выяснять, почему граждане Украины получили такие высокие платежки

Сегодня, 22 января, в 21:00, на канале "Украина" стартует новый сезон социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", в первом выпуске которого будут обсуждать тему тарифов на газ.

В студии ток-шоу будут выяснять, почему граждане Украины получили такие высокие платежки и что сделать, чтобы уменьшить тарифы на газ. А также поднимут тему, почему возник пожар в доме престарелых в Харькове, и кто понесет ответственность за гибель 15 человек.

Гости программы:

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

Юрий Витренко, и.о. министра энергетики Украины;

Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

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Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционные Платформа – За Жизнь", министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2007; 2010-2012);

Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010), заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность", член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;

Денис Сенектутов, председатель Ассоциации газового рынка Украины.

Смотрите новый сезон "Свободы слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!