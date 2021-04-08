На Пасху верующим могут позволить посетить богослужение в церкви (видео)

Однако люди должны будут соблюдать дистанцию и пребывать в масках

Верующим могут разрешить посещение богослужений в церкви на Пасху. Но при условии соблюдения дистанции между людьми и пребывания всех в масках. Если территория храма такое позволяет, верующие могут слушать службу на улице.

По крайней мере, на это надеются в Украинской православной церкви.

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"Самая главная наша надежда, чтобы мы Пасху встречали в храме, чтоб храмы не были закрыты… Чтобы у людей была возможность прийти в храм и именно в храме услышать самые главные слова Христос Воскрес – Воистину воскрес", – сказал митрополит Антоний, управляющий делами Украинской православной церкви.

При этом он напомнил, что необходимо соблюдать карантинные меры.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 7 апреля заявил, что пока нет необходимости вводить тотальный локдаун по всей стране. Он отметил, что в некоторых регионах после их введения в красную зону карантина наблюдается стабилизация ситуации.