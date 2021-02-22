На Прикарпатье начала действовать "красная зона": какие теперь ограничения

В Ивано-Франковской области будут действовать запреты, как во время январского локдауна

С сегодняшнего дня Ивано-Франковская область в "красной зоне" карантина, что предполагает жесткие карантинные ограничения. В этих ограничениях регион будет жить как минимум неделю.

Что будет запрещено с 22 по 28 февраля

Заведения общественного питания – кафе, рестораны, бары – могут работать только навынос.

Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.

Запрещается проведения культурных и религиозных мероприятий.

Школьники 5-11 классов будут учиться дистанционно.

Что будет работать

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Школы для детей 1-4 классов и детские сады работают в обычном режиме. По желанию родителей дети могут оставаться дома и учиться дистанционно.

Транспорт работает в обычном режиме.

Промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине снова ввели адаптивный карантин, который вступит в силу с 24 февраля и до конца апреля. Страну снова будут делить на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Где и что будет запрещено.

Также на Прикарпатье начали работу карантинные блокпосты.