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На Прикарпатье начала действовать "красная зона": какие теперь ограничения

22 февраля, 09:35

Сергей Мартынец

В Ивано-Франковской области будут действовать запреты, как во время январского локдауна

С сегодняшнего дня Ивано-Франковская область в "красной зоне" карантина, что предполагает жесткие карантинные ограничения. В этих ограничениях регион будет жить как минимум неделю.

Что будет запрещено с 22 по 28 февраля

Что будет работать

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине снова ввели адаптивный карантин, который вступит в силу с 24 февраля и до конца апреля. Страну снова будут делить на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Где и что будет запрещено.

Также на Прикарпатье начали работу карантинные блокпосты.

Новости на эту же тему:
Ивано-Франковск карантин Прикарпатье красная зона адаптивный карантин

Источник: Сегодня

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