На Прикарпатье начала действовать "красная зона": какие теперь ограничения

С сегодняшнего дня Ивано-Франковская область в "красной зоне" карантина, что предполагает жесткие карантинные ограничения. В этих ограничениях регион будет жить как минимум неделю.
Что будет запрещено с 22 по 28 февраля
- Заведения общественного питания – кафе, рестораны, бары – могут работать только навынос.
- Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.
- Запрещается проведения культурных и религиозных мероприятий.
- Школьники 5-11 классов будут учиться дистанционно.
Что будет работать
- Школы для детей 1-4 классов и детские сады работают в обычном режиме. По желанию родителей дети могут оставаться дома и учиться дистанционно.
- Транспорт работает в обычном режиме.
- Промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине снова ввели адаптивный карантин, который вступит в силу с 24 февраля и до конца апреля. Страну снова будут делить на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Где и что будет запрещено.
Также на Прикарпатье начали работу карантинные блокпосты.
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