На Запорожской АЭС молодая военная пустила себе пулю в голову

На территории Запорожской атомной электростанции застрелилась молодая женщина-военная.
Об этом со ссылкой на ГУ Нацполиции в Запорожской области сообщает Укринформ.
"Да, подтверждаю" – ответили корреспонденту агентства в полиции на просьбу прокомментировать информацию о гибели.
Известно, что трагедия произошла после 12 часов дня, погибла женщина 1987 года рождения. На данный момент на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Тело военнослужащей с огнестрельным ранением головы было обнаружено на посту охраны. Выстрел был сделан из табельного оружия – пистолета Макарова, пишет EN-news.
Молодая женщина проходила службу в военной части 3042 Нацгвардии Украины, которая стоит на охране атомной станции.
В полиции обещают в ближайшее время дать подробный комментарий. В Нацгвардии ситуацию пока не комментируют.
Напомним, в августе-2019 в Одесской области морпех из автомата застрелил сослуживца.
А в селе Залесье Броварского района под Киевом 23-летний военнослужащий застрелил соседа по общежитию.
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