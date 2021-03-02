На Запорожской АЭС молодая военная пустила себе пулю в голову

Следователи выясняют, что толкнуло 34-летнюю женщину на такой страшный шаг

На территории Запорожской атомной электростанции застрелилась молодая женщина-военная.

Об этом со ссылкой на ГУ Нацполиции в Запорожской области сообщает Укринформ.

"Да, подтверждаю" – ответили корреспонденту агентства в полиции на просьбу прокомментировать информацию о гибели.

Известно, что трагедия произошла после 12 часов дня, погибла женщина 1987 года рождения. На данный момент на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Тело военнослужащей с огнестрельным ранением головы было обнаружено на посту охраны. Выстрел был сделан из табельного оружия – пистолета Макарова, пишет EN-news.

Молодая женщина проходила службу в военной части 3042 Нацгвардии Украины, которая стоит на охране атомной станции.

В полиции обещают в ближайшее время дать подробный комментарий. В Нацгвардии ситуацию пока не комментируют.

Напомним, в августе-2019 в Одесской области морпех из автомата застрелил сослуживца.

А в селе Залесье Броварского района под Киевом 23-летний военнослужащий застрелил соседа по общежитию.