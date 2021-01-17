На затонувшем в Черном море сухогрузе было 10 украинцев

На затонувшем в Черном море сухогрузе "Арвин" находились 10 украинцев и 2 иностранца, сообщает МИД Украины.

Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверых продолжают искать. О гражданстве погибших и спасенных не сообщается.

Как сообщалось, судно пошло ко дну у берегов Турции около 13 часов в воскресенье. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.

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Украинские консулы отправились в порт Айдын для предоставления консульской помощи. Горячая линия: +90 539 550 98 98.

СМИ сообщают, что сухогруз шел под российским флагом, но принадлежит украинской компании, зарегистрированной в Одессе.