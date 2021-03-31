За что мы платим: на штрафы за парковку в Киеве покупают гранитный карьер

Мы сосчитали, сколько на принудительной эвакуации зарабатывает Киев и частные компании

Наэвакуировали? Соцсети смеются над новостью о том, что владельцы компании, которая занимается принудительной эвакуацией автомобилей в Киеве – Автосос-Сервис – недавно купили Беховский специализированный карьер в Житомирской области.

Шутки в сторону. Мы решили проверить, реально ли заработать на эвакуаторах на целый карьер? Получается, вполне реально – если покупать вскладчину. А в конкретном случае Автосос-Сервиса, наверное, понадобилось бы брать кредит в банке. Но получить кредит тут не проблема.

Простая арифметика

Сообщается, что сумма сделки за Беховский карьер – 90,7 млн. грн. Вообще-то дороговато. Есть, например, отличный карьер в Вознесенске за 400 тыс. долл. То есть, за 11 млн. Ну, ОК. Пусть будет 90,7.

Беховский специализированный карьер в Житомирской области. Фото: bgk2006.com

Второй вопрос – сколько зарабатывают эвакуаторщики в Киеве? Это можно подсчитать, исходя из платежек, которые выписываются водителям попавших на штрафпарковку автомобилей.

Штраф состоит из трех частей:

Штраф за нарушение ПДД – 260 – 510 грн. – эта сумма уходит в бюджет Киева. Услуги штрафпарковки – 144 грн в сутки. Как правило, водитель платит за двое суток – вечером эвакуировали, на следующий день он забрал. Эта сумма уходит в "копилку" МВД. Точнее, главному управлению Нацполиции Киева. Услуги эвакуатора – 1270 грн. Эта сумма уходит "на карман" службам эвакуации, которые заключили договор с КГГА. Их 6, в том числе Автосос-Сервис.

Идем дальше: в Киеве за 2020 год эвакуировали 50000 автомобилей. Это если верить данным Виталия Кличко. Получается, на эвакуации кто-то в прошлом году заработал 63,5 млн грн. За три месяца 2021 – еще 15-16 млн.

В сумме всего около 80 млн, то есть на десятку меньше цены Беховского карьера. Правда, корректнее было бы делить общую сумму на 6, поскольку Автосос-Сервис – это 1 из 6 компаний, которые занимаются принудительной эвакуацией. У этой компании от эвакуации может быть 10 млн, а вот вскладчину эвакуаторщики вполне могли бы себе позволить карьер. Кстати, эвакуацией ведь активно занимаются в Киеве еще с лета 2019.

Но считать можно и по-другому. Так, по данным ТСН, ежедневно на одну только штрафплощадку на улице Набережно-Крещатицкой поступает по 200 автомобилей. При этом в Киеве две штрафплощадки.

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Допустим, в день 400 авто. Тогда доля Автосос-Сервиса – 67 авто в день или 84 тыс. грн. За 1000 дней можно заработать на карьер. Учитывая, насколько это стабильный и прогнозируемый доход, легко получить кредит.

Почему это возмутительно?

По словам Кличко, город Киев в 2020 году получил от эвакуации 20 млн грн. Это в 3 раза меньше, чем за тот же период заработали частные эвакуаторщики.

Парковаться в неположенном месте плохо. Но непонятно, почему нарушители должны кормить частные компании?

Цена в 1270 грн за эвакуацию не является обоснованной. Максимальное расстояние, на которое перегоняют машины – 10 км, де-факто оно в среднем гораздо меньше, иногда меньше километра. Средний ценник эвакуатора в Киеве на 10 км – 870 грн, можно найти и дешевле.

Уже были случаи, когда авто роняли с эвакуаторов. Фото: Киев Оперативный

Получается, нарушители "скинулись" не на благоустройство столицы. В центре столицы запарковаться попросту негде. Вот и увозят оттуда на штрафпарковки по 200 машин в день. Деньги от штрафов можно было бы направить на строительство подземных паркингов в центре Киева. Такой проект разработан еще 15 лет назад. Но деньги пойдут на то, чтобы кто-то купил себе карьер под Житомиром.

Конечно, это возмутительно! Легко поверить, что киевские власти, которые утвердили бешеные цены за эвакуацию, находятся в сговоре с компаниями-эвакуаторщиками.

Кстати, судя по отчетности Беховского карьера, так же быстро отбить его приобретение, как эвакуаторы, не получится. В 2019 Беховский карьер показал прибыль всего около 100 000 грн. за год. Сложное производство, большие текущие расходы. Это вам не машины на штрафпарковку тягать.

Ранее мы писали, что в Киеве на улицах работают новые эвакуаторы из Турции. При этом мэрия Киева хочет повысить стоимость парковки в центре Киева в десятки раз и выпустить на улицу целую армию инспекторов, которые будут выписывать штрафы.