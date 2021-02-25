Нашествие поддельных гривен: каких фальшивок больше всего и как отличить от оригинала

Чаще всего в Украине сейчас подделывают купюры номиналом 200 и 500 гривен. Об этом нам сообщили источники в НБУ, ссылаясь на данные соответствующего отчета за 2020 год, который будет обнародован в ближайшие недели. Эту же тенденцию нам подтвердили и в полиции.

По данным полиции, за последнее время ситуация с подделкой денег заметно изменилась. Ими начали торговать так, как это делают наркодельцы – с помощью самого безопасного для преступников метода "закладок".

С помощью надписей на зданиях рекламируют нелегальные интернет-магазины, торгующие фальшивыми гривнами и валютой. О подробностях работы таких магазинов нам рассказал декан факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслав Марков.

Он вместе со своими курсантами уже заблокировал работу более двух тысяч интернет-магазинов, торгующих наркотиками. Впрочем, закрыть такие же магазины, торгующие фальшивыми деньгами, оказалось пока что делом не из простых.

"Наша инициатива закрыть интернет-магазины, торгующие фальшивыми деньгами, пока не увенчалась успехом, – говорит Вячеслав Марков. – Мы добились от мессенджера Telegram лишь того, чтобы на страницах таких магазинов поставили отметку "Мошенники". То есть такая отметка – уведомление о том, что такие магазины – вероятные мошенники. При этом сами интернет-магазины программа не удалила".

По словам Маркова, все же единичные случаи задержания причастных к такой торговли были. Также он добавил, что качество фальшивок – не из худших.

"Качество подделок вполне нормальное. Подделывают даже водяные знаки. Это говорит о том, что работа серьезная. А на долларах научились подделывать даже так называемую матрицу – выпуклый рисунок на банкноте. Ранее считалось, что именно этот элемент подделать сложно. Как правило, подделывают доллары крупных номиналов, потому что сам процесс затратный. Мне приходилось встречать купюры номиналом 50 и 100 долларов. Знаю, что часть подделок поступали к нам из Китая. Меня уверяли, что и у нас изготавливают, но подтверждений этому нет", – говорит Марков.

По данным полиции, одной из самых популярных для подделки стала купюра номиналом в 200 грн.

"Это объясняется тем, что она не такая крупная, как купюра номиналом в 500 или 1 тыс. грн., поэтому к ней и внимания меньше. В последние годы чаще всего подделывают именно двухсотки", – уточнил Марков.

Как мы выяснили, расценки на фальшивые деньги колеблются от 30% до 40% от продаваемой суммы. То есть, выставляя на продажу 1 тыс. фальшивых денег, дельцы просят за нее от 300 до 400 настоящих гривен.

Также, как оказалось, в украинском сегменте интернета предложений купить фальшивые деньги – десятки. Фальшивомонетчики не только показывают видео с пачками фальшивых купюр, но и публикуют в открытом доступе переписку с покупателями. Последние рассказывают, что получают адреналин от сбыта первой фальшивки. В одном из мессенджеров мы нашли видео, где юноша хвастается увесистой пачкой денег, демонстрируя ее на улице Эспланадной.

Скриншот из рекламы поддельных денег

Впрочем, юристы предостерегают, что выявление тех, кто расплачивается подделками в торговых сетях – процесс очень простой. Кроме того, по закону, даже если человек не подозревает, что расплачивается фальшивкой, то в большинстве случаев ответственность и масса проблем ему все равно гарантированы. За сбыт фальшивых денег предусмотрено до 12 лет тюрьмы. Поэтому, если фальшивка обнаружена, то ее дешевле обойдется уничтожить.

"Порезать, сжечь и т.п., – говорит адвокат Иван Либерман. – Второй вариант – вызвать полицию сразу же после обнаружения подделки. Правоохранителям нужно дать пояснения о происхождении денег. В этом случае будьте готовы к тому, что процесс разбирательства не будет быстрым".

По словам Либермана, те люди, которые будут утверждать, что не знали о поддельности купюры или купюр при сбыте, могут быть направлены на прохождение детектора лжи.

Как отличить фальшивку без экспертизы

Эксперты дают несколько простых советов, которые могут пригодиться, если появились сомнения в подлинности денег.

"Под разными углами падения света на банкноту число 500 на настоящей купюре слегка меняет цвет", – говорят специалисты НБУ.

Это же правило касается и купюр номиналом в 200 гривен – цвет номинала на лицевой стороне банкноты должен меняться, если рассматривать ее под разными углами зрения.

За весь прошлый год в Украине зарегистрировали 698 уголовных производств, связанных с фальшивками, подозрения были объявлены в 150 случаях.

Напомним, в предыдущие годы наибольшее число подделок выявляли в Киеве и Закарпатской области.

Ранее в Нацбанке рассказали, как отличить поддельные купюры от настоящих.