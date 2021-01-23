Наука после Патона: как изменится Национальная академия с новым руководителем

Большая часть истории Национальной академии наук Украины связана с Борисом Патоном. Ученый был президентом НАНУ 58 лет за 102 года существования самой академии.
19 августа 2020 Бориса Патона не стало. Через два месяца Академия наук выбирала нового президента – академика Анатолия Загороднего.
Что новый глава обещает изменить в НАН Украины, читайте в материале "Сегодня"
Кто такой Анатолий Загородний?
Анатолию Загороднему – 69 лет.
Он родом из маленького села в Полтавской области, а высшее образование получил в Харькове, окончив в 1972 году радиофизический факультет Харьковского университета им. В. Каразина.
После университета Анатолий Загородний стал работать исследователем в Институте теоретической физики. Там защитил диссертации кандидата и доктора физико-математических наук. Научные наработки Загороднего касаются теоретической и математической физики, теории плазмы, статистической физики.
Сначала он был ученым секретарем и постепенно двигался по карьерной лестнице.
В последние годы – один из ключевых заместителей Бориса Патона в президиуме украинской Академии наук.
А в октябре 2020 года его избирают президентом НАН Украины.
Что планирует изменить Анатолий Загородний в Национальной академии наук Украины?
Создание инновационного парка "Академ.Сити"
В Киеве планируют создать научный парк "Академ.Сити". Это будет открытая инновационная система на базе группы институтов НАН Украины, расположенных в микрорайоне Академгородок в Киеве.
Академия наук будет больше общаться с украинцами
НАН планирует создать Офис, который будет заниматься донесением к населению просветительской научной информации. Например, объяснять, как работают вышки 5G, вокруг которых много мифов, или вакцин.
"Его задача – доносить обществу роль НАН Украины, научные разработки, которые проводятся академией, и проводить просветительские кампании для борьбы с лженаукой", – рассказал Загородний.
Будет новая структура НАН Украины и приватизация
Национальную академию наук оптимизируют. Некоторые институты, научно-исследовательских предприятия и организации НАН будут закрываться, объединяться или сокращаться.
Все будет проводиться на основе оценок.
Для этого создали специальный Офис по оценке деятельности научных учреждений . Работу каждого учреждения и их подразделений оценивают, а затем делают вывод, эффективны ли они и какие требуют большего финансирования, объясняет Анатолий Загородний.
Таким образом, за последний год уже ликвидировано 8 научных учреждений и сокращено или реорганизовано 220 различных подразделений. Также закрыто 12 организаций, еще столько же готовятся к закрытию.
Здесь следует сказать, что НАН Украины состоит из 170 учреждений – это различные институты, научные центры, музеи, заповедники, предприятия и научные организации. В них работает 28 тысяч человек, из них 17 тысяч – ученые.
50 предприятий НАН планирует передать для приватизации.
Загородний Анатолий Глебович
президент Национальной академии наук Украины
Это предприятия малоэффективные, которые работают или уже не работают, но там есть материальная составляющая. Есть много субъектов хозяйствования, которых де-факто не существует уже, а ликвидировать их юридически мы не можем из-за законодательства. Эта процедура занимает от 5 до 10 лет, а уже нет ни директора, ни главного бухгалтера. Например, в Харькове был завод Харьковского физико-технического института под городом Валки, он передан под приватизацию. В свое время его строили для производства рефрижераторов на жидком азоте, а потом ситуация изменилась и реанимировать предприятие стало невозможно.
Средства пойдут тем учреждениям, которые передают имущество, чтобы они смогли осовременить свою материально-техническую базу.
Финансировать науку будут по конкурсу
Все больше исследований будут финансировать по конкурсу. Научные подразделения, которые по результатам оценивания получат самые высокие оценки, получат и большую поддержку.
Еще откажутся от уравнительного распределения финансирования между институтами . Вместо этого введут рейтинги учреждений, которые будут зависеть от их эффективности. Такое распределение средств начало действовать уже с этого года.
Больше молодежи в науке
Одной из главных задач Загородний называет поддержку научной молодежи.
В этом году в НАН хотят удвоить количество молодежных исследовательских лабораторий с повышенным финансированием. На коллектив из 4-5 человек нужно от полумиллиона до миллиона гривен в год, говорит Загородний. Этого должно хватить, чтобы обеспечить достойную оплату труда и принимать полноценное участие в международных проектах. В 2021 году на эти цели планируется выделить 44,5 млн грн.
Кроме того, будут гранты для молодых ученых.
Также в этом году НАН открыла новую программу по обеспечению ученых служебным жильем. На эти цели впервые выделили средства – 60 млн грн.
Ранее "Сегодня" писал о молодых украинских ученых, продвигающих науку в Украине вперед.
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Загородний Анатолий Глебович
президент Национальной академии наук Украины
Сейчас идет оценка целесообразности такого проекта. Он заинтересовал Министерство образования и науки Германии и они пошли на то, чтобы провести оценку эффективности создания такого парка. Предварительные заключения положительные. Это будет инновационная среда. На его базе будут работать стартапы, подразделения институтов. Концепция заключается в том, чтобы разработки институтов не лежали в столе, а чтобы они продвигались на рынок