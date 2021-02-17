Не реже одного раза в 10 лет: в Украине введут е-перепись населения

Кабинет министров одобрил проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной статистической деятельности, который должен усовершенствовать правовые и организационные основы проведения Всеукраинской переписи населения.
Как сообщает пресс-служба правительства, документ должен изменить законы "О государственной статистике" и "О Всеукраинской переписи населения".
Среди важных положений законопроекта:
- установление срока проведения Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет;
- проведение переписи с использованием информации в национальных информационных ресурсах;
- проведение переписи с помощью специального программного обеспечения в интернете;
- совершенствование требований к временному переписному персоналу, которые гарантируют респондентам добропорядочность привлеченного персонала;
- защита прав респондентов на уважение частной и семейной жизни.
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Напомним, что Кабмин запланировал проведение Всеукраинской переписи населения на 2023 год.
На ее проведения необходимо 7,26 млрд гривен и более 98 тысяч временных сотрудников.
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