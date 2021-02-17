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Не реже одного раза в 10 лет: в Украине введут е-перепись населения

17 февраля, 16:44

Игорь Тимофеев

Переписные листы можно будет заполнять сразу в интернете

Кабинет министров одобрил проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной статистической деятельности, который должен усовершенствовать правовые и организационные основы проведения Всеукраинской переписи населения.

Как сообщает пресс-служба правительства, документ должен изменить законы "О государственной статистике" и "О Всеукраинской переписи населения".

Среди важных положений законопроекта:

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Напомним, что Кабмин запланировал проведение Всеукраинской переписи населения на 2023 год.

На ее проведения необходимо 7,26 млрд гривен и более 98 тысяч временных сотрудников.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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