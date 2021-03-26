"Не собираюсь заворачиваться в пледик": Семенченко готовится к суду

Бывший комбат отвергает все обвинения СБУ о ЧВК и военной контрабанде из России

Экс-нардеп и бывший комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченков пришел в СБУ, где получил уведомление о подозрении в контрабанде и продаже военных запчастей из РФ. На сегодня назначено заседание суда об избрании ему меры пресечения.

Об этом он написал в Facebook.

"Получил в СБУ подозрение в создании незаконного вооруженного формирования для борьбы с ПВК "Вагнер" на территории Ирака, Сирии и Ливии. С целью провоцирования международных конфликтов и вербовки добровольцев на территории Украины", – написал он.

Экс-нардеп сообщил, что на 17:00 в Печерскому суде ему будут избирать меру пресечения.

"Каково бы ни было решение суда – я готов", – отметил Семенченко.

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Накануне он писал, что с удивлением узнал о том, что объявлен "едва ли не самым страшным террористом". Он опроверг слухи, что якобы его арестовали.

"Я всегда действовал в интересах Украины и отвергаю все обвинения СБУ … Не собираюсь заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия", – добавил бывший военный.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ разоблачила деятельность "частной военной компании" (туда входили более 150 человек). Силовики утверждают, что эта ЧВК якобы готовила тяжкие преступления, в т.ч. против нацбезопасности страны. В рамках уголовного производства подозрения вручили экс-нардепу Семену Семенченко и Евгению Шевченко, известному как "внештатный агент НАБУ". Также были обнародованы доказательства поставки военных товаров из РФ, которыми якобы занимались подозреваемые.

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