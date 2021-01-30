Не то, на чем должно зарабатывать государство: Зеленский заявил о бесплатной вакцинации украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что вакцинация украинцев против коронавируса должна быть бесплатной.

Про это сообщает пресс-служба ОПУ.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это то защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир", – отметил президент в ходе встречи с главой МОЗ Максимом Степановым.

Зеленский считает, что для большинства украинцев вакцинация может ударить по кошельку. Он отметил, что вакцина против COVID-19 – не то, на чем должно зарабатывать государство.

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В то же время он поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19. Вакцинация в Украине будет добровольной.

"У нас всегда идут споры касательно уже известных вакцин. Но на этот раз говорится не только о национальных программах, говорится о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты. Получить вакцину против коронавируса – это не просто уберечься самому и избавиться от надоедливых масок. Это также забота о всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации", – отметил президент.

Напомним, массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется в Украине через четыре месяца.

Ранее мы сообщали, что европейская комиссия приняла решение ввести экспортный контроль за вакцинами от COVID-19.