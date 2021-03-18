Не только Лина Костенко. Украинские писатели, которым так и не достался Нобель

Выдающаяся украинская поэтесса Лина Костенко будет выдвинута на соискание Нобелевской премии по литературе, сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. Это уже не первое выдвижение Костенко на Нобеля – и далеко не первая номинация украинца на престижную премию.
К слову, последний раз украинский гражданин выдвигался на Нобеля в 2005 году – и это был третий президент нашей страны Виктор Ющенко. Выдвигали его экс-сенатор Джон Маккейн и нынешний представить США в ООН Хиллари Клинтон.
Какие украинские писатели и поэты выдвигались на Нобеля, читайте в материале сайта "Сегодня".
1915. Иван Франко
Великий украинский писатель, поэт, ученый, публицист и революционер-социалист Иван Франко мог бы получить Нобелевскую премию по литературе в 1915 году. Его выдвигала на соискание группа философов из Вены. (До Первой мировой войны Западная Украина входила в состав Австро-Венгрии.)
К сожалению, страдавший в последние годы жизни психическим заболеванием Франко умер на шестидесятом году жизни, не дождавшись оглашения лауреатов. А Нобеля за литературу в тот год получил французский романист Ромен Роллан "за высокий идеализм литературных произведений, за сочувствие и любовь к истине".
1942–1948. Николай Бердяев
Абсолютным рекордсменом по номинациям на Нобелевскую премию по литературе стал уроженец Обухова Киевской области, знаменитый русско-французский религиозный и политический философ Николай Бердяев. Он номинировался семь лет подряд, но ни разу не получил премию. Если в 1942-1943 годах Нобель не присуждался вообще, то в остальные годы Бердяева обошли такие общепризнанные литературные светила, как Герман Гессе, Андре Жид и Томас Элиот.
1967. Лина Костенко, Иван Драч, Павло Тычина
Любопытно, что Лину Костенко в числе не менее выдающихся украинских поэтов Павло Тычины и Ивана Драча уже выдвигали на соискание Нобелевки в 1967 году, пишет "Левый берег". Их имена указаны в документах, которые 50 лет спустя, 2 января 2017 года обнародовала Шведская академия наук. В этом нет никакой интриги: вся документация Нобелевского комитета держится в секрете как раз на протяжении 50 лет.
Выдвигал наших поэтов тоже выходец из Украины, доктор философии, профессор Геттингенского и Гарвардского университетов, американский историк, востоковед и языковед Омельян Прицак (1919-2006). Ученик востоковеда Агафангела Крымского, Прицак в 1940 году окончил исторический факультет Львовского университета.
Наши поэты оказались в достойной компании: претендентами в том году были такие мировые величины, как Хорхе Луис Борхес, Сэмюэль Беккет, Пабло Неруда, Джон Рональд Руэл Толкиен и Константин Паустовский, чья юность была связана с Киевом. В столице всемирно известный писатель прожил до 1919 года и именно здесь напечатал свой первый рассказ.
В итоге премия досталась писателю из Гватемалы Мигелю Анхелю Астуриасу "за яркое творческое достижение, в основе которого лежит интерес к обычаям и традициям индейцев Латинской Америки".
1985. Васыль Стус
Существует распространенное мнение, что поэт и диссидент Васыль Стус, погибший в заключении в 1985 году, был убит по приказу "сверху" – чтобы не допустить получение поэтом престижной литературной премии, которая могла бы привести к его освобождению. (По правилам Комитета, посмертное присуждение возможно только в том случае, когда победитель жив на момент объявления о его лауреатстве.)
Действительно, в украинских СМИ неоднократно упоминалось о том, что Стуса выдвигал Нобелевский лауреат 1972 года по литературе Генрих Белль. К сожалению, эту легенду развенчал исследователь Стуса, журналист Вахтанг Кипиани – документов, подтверждающих этот факт, ему обнаружить не удалось. Но Белль действительно поддерживал Стуса наравне с другими советскими диссидентами, и в декабре 1984 года отправил тогдашнему генсеку СССР К. Черненко телеграмму с требованием освободить поэта из заключения. Но Кремль ответил молчанием.
С другой стороны, в конце 1984 года в Торонто был создан "Международный комитет для постижения литературной награды Нобеля Василию Стусу в 1986 году". Но его деятельность не увенчалась особым успехом. А литературный Нобель-85 достался французскому писателю Клоду Симону "за сочетание в его творчестве поэтического и живописного начал".
1991. Олесь Гончар
Еще более запутанная история с номинацией украинского советского писателя Олеся Гончара, чей роман "Собор" стал для украинской интеллигенции во времена СССР, как сейчас бы сказали, культовым. Немало писали о том, что в 1968 году Гончара выдвигал именно за "Собор" Папа Римский Павел VI, а в 1991 году — "украинская диаспора".
Профессор Киево-Могилянской академии Вера Агеева называет историю с выдвижением Гончара от Ватикана "странной и вполне фантастической историей" – по ее мнению, все это были игры украинских спецслужб, направленные на дискредитацию тогдашнего главного секретаря ЦК КП Украины Петра Шелеста и приводит убийственный аргумент. На каком языке Понтифекс должен был прочесть роман, когда первый тираж книги был арестован, а единственный перевод – на русский, был остановлен "сверху"?
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Вдова писателя Валентина Гончар в интервью одному из украинских изданий подтвердила, что эта история – не более, чем слухи, а заодно пролила свет на выдвижение от диаспоры.
"Первый раз на Нобелевскую премию роман Олеся Терентьевича "Собор", по слухам, номинировался Папой Римским. А второй раз на получение этой премии произведение выдвинули в 1990 году зарубежные университеты, писательская организация "Слово" в Нью-Йорке, наш пен-клуб… Документы у меня сохранились дома", – рассказала Валентина Гончар.
В итоге премия досталась не Украине, а ЮАР – писательницу Надин Гордимер наградили "за то, что своим великолепным эпосом принесла огромную пользу человечеству".
2012. Борис Олийнык
В январе 2021 года стало известно, что НАН Украины подала заявку в Комитет на выдвижение поэта Бориса Олийныка, на чьем счету более сорока книг, включая мистическую книгу о первом президенте СССР М. Горбачеве "Князь тьмы", в которой поэт, состоявший в КПСС с 1961 года, сравнивал Горби с Антихристом.
Сам Борис Олийнык, скончавшийся в 2017 году, по горячим следам номинации утверждал в комментарии "Сегодня", что ничего об этом не знал.
"Я не в курсе дела. Со мной не советовались. Мне вот сейчас все звонят, говорят, что номинировали. Надеюсь ли я на победу? Я с юмором к этому отношусь. Надо было номинировать Гончара, Лину Костенко", — заявил поэт.
Впрочем, премия досталась в итоге не Олийныку, не Гончару и даже не Лине Костенко, а писателю Мо Янь из Китая "за его умопомрачительный реализм, который объединяет народные сказки с современностью".
Напомним, что в прошлом году на фоне продолжающейся всемирной пандемии коронавируса Нобелевский комитет принял решение отменить традиционные церемонию вручения Нобелевских премий и банкет.
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