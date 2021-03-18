Не только Лина Костенко. Украинские писатели, которым так и не достался Нобель

Поэтесса-шестидесятница выдвигается на Нобелевскую премию по литературе вот уже второй раз

Выдающаяся украинская поэтесса Лина Костенко будет выдвинута на соискание Нобелевской премии по литературе, сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. Это уже не первое выдвижение Костенко на Нобеля – и далеко не первая номинация украинца на престижную премию.

К слову, последний раз украинский гражданин выдвигался на Нобеля в 2005 году – и это был третий президент нашей страны Виктор Ющенко. Выдвигали его экс-сенатор Джон Маккейн и нынешний представить США в ООН Хиллари Клинтон.

Какие украинские писатели и поэты выдвигались на Нобеля, читайте в материале сайта "Сегодня".

1915. Иван Франко

Великий украинский писатель, поэт, ученый, публицист и революционер-социалист Иван Франко мог бы получить Нобелевскую премию по литературе в 1915 году. Его выдвигала на соискание группа философов из Вены. (До Первой мировой войны Западная Украина входила в состав Австро-Венгрии.)

К сожалению, страдавший в последние годы жизни психическим заболеванием Франко умер на шестидесятом году жизни, не дождавшись оглашения лауреатов. А Нобеля за литературу в тот год получил французский романист Ромен Роллан "за высокий идеализм литературных произведений, за сочувствие и любовь к истине".

1942–1948. Николай Бердяев

Абсолютным рекордсменом по номинациям на Нобелевскую премию по литературе стал уроженец Обухова Киевской области, знаменитый русско-французский религиозный и политический философ Николай Бердяев. Он номинировался семь лет подряд, но ни разу не получил премию. Если в 1942-1943 годах Нобель не присуждался вообще, то в остальные годы Бердяева обошли такие общепризнанные литературные светила, как Герман Гессе, Андре Жид и Томас Элиот.

1967. Лина Костенко, Иван Драч, Павло Тычина

Любопытно, что Лину Костенко в числе не менее выдающихся украинских поэтов Павло Тычины и Ивана Драча уже выдвигали на соискание Нобелевки в 1967 году, пишет "Левый берег". Их имена указаны в документах, которые 50 лет спустя, 2 января 2017 года обнародовала Шведская академия наук. В этом нет никакой интриги: вся документация Нобелевского комитета держится в секрете как раз на протяжении 50 лет.

Выдвигал наших поэтов тоже выходец из Украины, доктор философии, профессор Геттингенского и Гарвардского университетов, американский историк, востоковед и языковед Омельян Прицак (1919-2006). Ученик востоковеда Агафангела Крымского, Прицак в 1940 году окончил исторический факультет Львовского университета.

Наши поэты оказались в достойной компании: претендентами в том году были такие мировые величины, как Хорхе Луис Борхес, Сэмюэль Беккет, Пабло Неруда, Джон Рональд Руэл Толкиен и Константин Паустовский, чья юность была связана с Киевом. В столице всемирно известный писатель прожил до 1919 года и именно здесь напечатал свой первый рассказ.

В итоге премия досталась писателю из Гватемалы Мигелю Анхелю Астуриасу "за яркое творческое достижение, в основе которого лежит интерес к обычаям и традициям индейцев Латинской Америки".

1985. Васыль Стус

Существует распространенное мнение, что поэт и диссидент Васыль Стус, погибший в заключении в 1985 году, был убит по приказу "сверху" – чтобы не допустить получение поэтом престижной литературной премии, которая могла бы привести к его освобождению. (По правилам Комитета, посмертное присуждение возможно только в том случае, когда победитель жив на момент объявления о его лауреатстве.)

Действительно, в украинских СМИ неоднократно упоминалось о том, что Стуса выдвигал Нобелевский лауреат 1972 года по литературе Генрих Белль. К сожалению, эту легенду развенчал исследователь Стуса, журналист Вахтанг Кипиани – документов, подтверждающих этот факт, ему обнаружить не удалось. Но Белль действительно поддерживал Стуса наравне с другими советскими диссидентами, и в декабре 1984 года отправил тогдашнему генсеку СССР К. Черненко телеграмму с требованием освободить поэта из заключения. Но Кремль ответил молчанием.

С другой стороны, в конце 1984 года в Торонто был создан "Международный комитет для постижения литературной награды Нобеля Василию Стусу в 1986 году". Но его деятельность не увенчалась особым успехом. А литературный Нобель-85 достался французскому писателю Клоду Симону "за сочетание в его творчестве поэтического и живописного начал".

1991. Олесь Гончар

Еще более запутанная история с номинацией украинского советского писателя Олеся Гончара, чей роман "Собор" стал для украинской интеллигенции во времена СССР, как сейчас бы сказали, культовым. Немало писали о том, что в 1968 году Гончара выдвигал именно за "Собор" Папа Римский Павел VI, а в 1991 году — "украинская диаспора".

Профессор Киево-Могилянской академии Вера Агеева называет историю с выдвижением Гончара от Ватикана "странной и вполне фантастической историей" – по ее мнению, все это были игры украинских спецслужб, направленные на дискредитацию тогдашнего главного секретаря ЦК КП Украины Петра Шелеста и приводит убийственный аргумент. На каком языке Понтифекс должен был прочесть роман, когда первый тираж книги был арестован, а единственный перевод – на русский, был остановлен "сверху"?

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Вдова писателя Валентина Гончар в интервью одному из украинских изданий подтвердила, что эта история – не более, чем слухи, а заодно пролила свет на выдвижение от диаспоры.

"Первый раз на Нобелевскую премию роман Олеся Терентьевича "Собор", по слухам, номинировался Папой Римским. А второй раз на получение этой премии произведение выдвинули в 1990 году зарубежные университеты, писательская организация "Слово" в Нью-Йорке, наш пен-клуб… Документы у меня сохранились дома", – рассказала Валентина Гончар.

В итоге премия досталась не Украине, а ЮАР – писательницу Надин Гордимер наградили "за то, что своим великолепным эпосом принесла огромную пользу человечеству".

2012. Борис Олийнык

В январе 2021 года стало известно, что НАН Украины подала заявку в Комитет на выдвижение поэта Бориса Олийныка, на чьем счету более сорока книг, включая мистическую книгу о первом президенте СССР М. Горбачеве "Князь тьмы", в которой поэт, состоявший в КПСС с 1961 года, сравнивал Горби с Антихристом.

Сам Борис Олийнык, скончавшийся в 2017 году, по горячим следам номинации утверждал в комментарии "Сегодня", что ничего об этом не знал.

"Я не в курсе дела. Со мной не советовались. Мне вот сейчас все звонят, говорят, что номинировали. Надеюсь ли я на победу? Я с юмором к этому отношусь. Надо было номинировать Гончара, Лину Костенко", — заявил поэт.

Впрочем, премия досталась в итоге не Олийныку, не Гончару и даже не Лине Костенко, а писателю Мо Янь из Китая "за его умопомрачительный реализм, который объединяет народные сказки с современностью".

Напомним, что в прошлом году на фоне продолжающейся всемирной пандемии коронавируса Нобелевский комитет принял решение отменить традиционные церемонию вручения Нобелевских премий и банкет.