Неделя цифровой грамотности: как избавиться от мошеннических или нежелательных SMS

Как определить мошенническое SMS-сообщение и как на него реагировать – главные вопросы и действия

Vodafone присоединился к инициативе "Неделя цифровой грамотности", основанной Министерством цифровой трансформации Украины. В рамках инициативы компания подготовила советы клиентам в случае получения сомнительных или нежелательных SMS.

Как распознать сомнительное SMS

Vodafone предлагает простой алгоритм, который поможет распознать мошенническое SMS. Для этого нужно ответить на пять вопросов:

1) SMS поступило с неизвестного частного номера?

Чаще всего мошеннические SMS поступают с частных номеров – мошенники выбирают их из-за анонимности припейд-номеров.

2) SMS с "угрозой" блокировки поступило от имени неизвестного учреждения?

Более опытные и организованные мошенники прибегают к заказу рассылки с альфа-именем, такая SMS во входных может отображаться как SMS от определенной организации. Такие случаи встречаются реже, однако стоит о них помнить.

3) SMS содержит такие слова как "выплата", "выигрыш", "приз", "задолженность", "штраф" и т.д.?

Четко обозначенный положительный или резко отрицательный финансовый подтекст свидетельствует о сомнительности информации в сообщении. Мошенники – хорошие психологи, поэтому апеллируют к теме личных финансов, которая гарантированно привлечет внимание каждого из нас.

4) SMS содержит код и номер телефона, по которому надо сообщить этот код?

Часто мобильный номер используется как один из верификаторов во многих виртуальных личных кабинетах финансовых систем, операторов связи, приложений почтовых услуг различных электронных платформ, к которым может быть привязана банковская карточка. Получение так называемого OTP-кода через SMS является дополнительным средством авторизации, а в некоторых незащищенных системах – единственным средством подтверждения доступа.

5) В SMS содержится информация о блокировке аккаунта любого сервиса?

Чаще всего такие сообщения содержат угрозу и дополняются простым решением проблемы – призывом обратиться по телефону, чтобы разблокировать банковский счет, перейти по ссылке, чтобы посмотреть, какой вам пришел штраф, и тому подобное. Действия, которые требует такое SMS, могут привести к потере средств. Если SMS очень похоже на правду, стоит перезвонить не по номеру, указанному в нем, а по официальному номеру call-центра банка или другой упомянутой организации – настоящие номера можно найти на банковской карте, карте клиента, официальной странице организации.

Если на все пять вопросов или хотя бы на один из них вы ответите "да", такое SMS точно можно классифицировать как сомнительную.

Чего не стоит делать

Никогда не выполняйте инструкции, присланные в подозрительном SMS. Переход по ссылке в SMS или звонок на указанный номер могут привести к потере средств.

Как реагировать на сомнительные SMS

Возможные варианты реакции на подобные сообщения:

Шаг 1. Просто удалить такое SMS – сам факт его получения не причинит вам вреда, мошеннические SMS нацелены на то, чтобы побудить вас к нужным мошенникам действий. Или выбрать шаг 2.

Шаг 2. Сохранить скрин SMS, зафиксировать дату, время и номер/имя, с которого было направлено сообщение, а далее:

Обратиться к оператору любым удобным способом, сообщить сохраненные данные, а также номер телефона. Удобнее всего это сделать через сервис самообслуживания My Vodafone с жалобой на получение нежелательного SMS. В случае установления фактов массовой рассылки нежелательных сообщений клиентам, абонент имеет право на прекращение предоставления услуг, которые не заказывал.

В случае, если SMS имеет признаки явных мошеннических действий, следует обратиться непосредственно в правоохранительные органы.

Поделиться со своими знакомыми информацией о попытке мошенничества и алгоритмом действий в случае получения подобных SMS. Это может сохранить чьи-то деньги.

Vodafone рекомендует также посмотреть видео о том, как избежать мошенничества, на канале TechnoFolks.

Компания проводит системную работу, чтобы уменьшить риски мошенничества, направленные, как правило, на клиентов банков. Кроме внутренних инструментов, которые предотвращают возможность завладеть SIM-картой клиента, компания разработала и предлагает банкам специализированный продукт на основе собственной дата-аналитики, который поможет банкам защитить кошельки своих клиентов – антифрод-сервис "IMSI Check".

Неделя цифровой грамотности проходит с 22 по 28 марта, цель инициативы – повысить цифровую грамотность украинцев, противодействовать цифровому мошенничеству, киберугрозам; распространять информацию об инновационных технологиях, технологических сервисах, решениях и возможностях, которые они открывают.