Нелегальный шопинг по-украински, или Как купить носки в карантин (видео)

Нелегальные носки, чулки, лампы и батарейки. Запретная лента уже вторую неделю закрывает непродовольственные товары в магазинах.
Действуют ли на самом деле ограничения во время зимнего карантина, выясняла журналист новостей "Сегодня" Виктория Дмитренко, которая отправилась на шопинг по столичным супермаркетам и сельским магазинам.
Сигнальные ленты закрывают посуду, мусорные пакеты и одежду в одном из столичных супермаркетов – этот товар не продается, однако, возможно, запрет можно обойти?
Взяв те же запрещены носки, фольгу, кухонные губки, журналистка идет на кассу, где ей без проблем это все пробивают.
"Как оказалось – никаких преград для покупки. Теперь проверю этот метод в другом маркете. Здесь квадратных метров больше и ограничений. Лентой даже залепили ершик для унитаза и туалетную бумагу", – рассказывает она.
Консультант в зале предлагает приобрести заклееные товары через интернет, но журналистка снова несет их на кассу, где их так же без лишних вопросов пробивают.
Это в Киеве, а как с приобретением запрещенных товаров за пределами города.
В селе Андреевка в 70 километрах от Киева карантина придерживаются – уверяет нас продавщица местной лавки. Однако весь запрещенный товар есть на полках и без отметок.
"Ну есть, но мы сейчас ими не торгуем! А если очень попросит человек? Да нет, не торгуем", – очень убедительно говорит продавщица, ведь ее снимают на камеру.
А вот в магазине рядом, куда журналыстка заходит только с телефоном, ей продают лампочку без лишних слов. Когда же признается, кто она, торговлю запрещенным товаром продавцы объясняют просто.
"Потому что на все село один магазин, людям нужно покупать как-то", – говорят местные.
В селе Дружная съемочную группу встречают совсем не по-дружески.
"Магазин не работает – А чего он не работает? – А того, что не хочет. – А чего вы там спрятались? – Захотела так! Отодвиньте камеру", – происходит разговор в одном из магазинов.
Шопинг журналистка продолжила неподалеку, в райцентре. Положенные в корзину средство для чистки посуды и очередную пару носков без проблем пробивают.
"Все комментарии через офис наш, сделайте официальное обращение", – говорит администратор на просьбу прокомментировать продажу запрещенных товаров.
Итак, объехав с десяток магазинов столицы и области, журналистка убедилась: никакой карантин не помешает шопингу. Правда, не все пользуются этими хитростями.
"Сейчас пришел купить шпингалет на дверь, нигде не нашел, поэтому подожду", – говорит один из собеседников.
Среди опрошенных новостями "Сегодня" покупателей также есть те, кто заказывает непродовольственные товары онлайн или ждет окончания январского карантина.
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