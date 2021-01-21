Нелегальный шопинг по-украински, или Как купить носки в карантин (видео)

Нелегальные носки, чулки, лампы и батарейки. Запретная лента уже вторую неделю закрывает непродовольственные товары в магазинах.

Действуют ли на самом деле ограничения во время зимнего карантина, выясняла журналист новостей "Сегодня" Виктория Дмитренко, которая отправилась на шопинг по столичным супермаркетам и сельским магазинам.

Сигнальные ленты закрывают посуду, мусорные пакеты и одежду в одном из столичных супермаркетов – этот товар не продается, однако, возможно, запрет можно обойти?

Взяв те же запрещены носки, фольгу, кухонные губки, журналистка идет на кассу, где ей без проблем это все пробивают.

"Как оказалось – никаких преград для покупки. Теперь проверю этот метод в другом маркете. Здесь квадратных метров больше и ограничений. Лентой даже залепили ершик для унитаза и туалетную бумагу", – рассказывает она.

Консультант в зале предлагает приобрести заклееные товары через интернет, но журналистка снова несет их на кассу, где их так же без лишних вопросов пробивают.

Это в Киеве, а как с приобретением запрещенных товаров за пределами города.

Видео: Сегодня

В селе Андреевка в 70 километрах от Киева карантина придерживаются – уверяет нас продавщица местной лавки. Однако весь запрещенный товар есть на полках и без отметок.

"Ну есть, но мы сейчас ими не торгуем! А если очень попросит человек? Да нет, не торгуем", – очень убедительно говорит продавщица, ведь ее снимают на камеру.

А вот в магазине рядом, куда журналыстка заходит только с телефоном, ей продают лампочку без лишних слов. Когда же признается, кто она, торговлю запрещенным товаром продавцы объясняют просто.

"Потому что на все село один магазин, людям нужно покупать как-то", – говорят местные.

В селе Дружная съемочную группу встречают совсем не по-дружески.

"Магазин не работает – А чего он не работает? – А того, что не хочет. – А чего вы там спрятались? – Захотела так! Отодвиньте камеру", – происходит разговор в одном из магазинов.

Шопинг журналистка продолжила неподалеку, в райцентре. Положенные в корзину средство для чистки посуды и очередную пару носков без проблем пробивают.

"Все комментарии через офис наш, сделайте официальное обращение", – говорит администратор на просьбу прокомментировать продажу запрещенных товаров.

Итак, объехав с десяток магазинов столицы и области, журналистка убедилась: никакой карантин не помешает шопингу. Правда, не все пользуются этими хитростями.

"Сейчас пришел купить шпингалет на дверь, нигде не нашел, поэтому подожду", – говорит один из собеседников.

Среди опрошенных новостями "Сегодня" покупателей также есть те, кто заказывает непродовольственные товары онлайн или ждет окончания январского карантина.