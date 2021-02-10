Непогода калечит украинцев: учимся падать правильно

Чтобы не покалечиться во время гололеда, надо запомнить несколько несложных нюансов

На Украину надвигается новый циклон. И если на юге будет идти дождь и мокрый снег при плюсовой температуре, то север пострадает от метелей – столбики термометров днем опустятся до -10 по Цельсию.

В Киеве тоже морозно и снежно – днем -5. К концу недели синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем на большей части страны. Дальше температура снизится до минус 16-ти, а значит, улицы превратятся в каток.

"Сегодня" разбирались, как пережить гололед и не покалечиться.

Сейчас в травмпунктах по всей Украине горячая пора – количество пациентов только растет.

"Это ушибы головы. Если человек падает на спину. то это ушибы копчика или крестцового отдела позвоночника. Если поскользнуться, то случается вывих голеностопного сустава", – говорит ортопед-травматолог Александр Коваленко.

Как правильно падать, знает профессиональный каскадер Александр Гузенко. Он говорит: если чувствуете, что летите вперед, главное – беречь руки.

"Идем, поскальзываемся и падает на прямые руки. Но мы сгинаем и пружиним себя. Если есть возможность, падайте на плечо, на бок, на ножку. Но ни в коем случае не на локоть, колено или бедро", – говорит он.

Видео: Сегодня

Чтобы не остаться без зубов, голову следует повернуть левее, правее или прижать ее к груди, чтобы уберечь затылок. Правильное положение рук смягчит падение на спину.

Но лучше вообще не падать. Для этого стоит с осторожность делать каждый шаг и ходить по льду со свободными руками, поэтому достаньте их из карманов, а сумку повесьте на плечо – так будет легче удержать равновесие.

Напомним, ранее мы давали советы профессионального автогонщика, как уберечь себя и свою машину во время снегопадов.