Непогода накрывает Украину. Что происходит в разных городах (фото и видео)

Синоптики предупреждают, что погода может ухудшиться

В Украине во многих областях бушует непогода. На улицах идет снег и сильный ветер, на дорогах образовалась "каша".

"Сегодня" собрали фото и видео того, что происходит в разных городах страны.

Ровно

В городе идет мокрый и интенсивный снег с самого утра. В некоторых местах насыпало до 10 см. И снегопад не утихает.

Дорожники обеспечили движение международными трассами области. В Ровно на дороги вывели два десятка единиц техники. Говорят, удалось избежать коллапса, как во время предыдущего снегопада.

Хмельницкий

А в Хмельницкий вернулась настоящая зима. С 7 утра идет обильный снег и не утихает. В первой половине дня держалась минусовая температура, а с обеда – плюсовая. На дорогах уже образовалась "каша".

Видео: Анастасия Сборова, "Сегодня"

Работникам магазинов приходится несколько раз убирать снег на ступеньках у входа. Спецтехниха работает, но не успевает полностью устранить последствия снегопада. Синоптики прогнозируют, что и завтра будет плюсовая температура до +4 градусов.

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Одесса

В Одессе с обеда идет мокрый снег, ветер только усиливается, а горожан просят без необходимости не выходить на улицу.

По сообщениям очевидцев, на улице Пастера, 19 дерево упало на припаркованный автомобиль.

Мариуполь

В Мариуполе снова начало замерзать море из-за резкого похолодания.

Видео: Сегодня

Отметим, в столице 12 марта начался обильный снегопад. Киевлян, которые не имеют острой необходимости ехать в город, призывают остаться дома.