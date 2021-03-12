Непогода накрывает Украину. Что происходит в разных городах (фото и видео)

В Украине во многих областях бушует непогода. На улицах идет снег и сильный ветер, на дорогах образовалась "каша".
"Сегодня" собрали фото и видео того, что происходит в разных городах страны.
Ровно
В городе идет мокрый и интенсивный снег с самого утра. В некоторых местах насыпало до 10 см. И снегопад не утихает.
Дорожники обеспечили движение международными трассами области. В Ровно на дороги вывели два десятка единиц техники. Говорят, удалось избежать коллапса, как во время предыдущего снегопада.
Хмельницкий
А в Хмельницкий вернулась настоящая зима. С 7 утра идет обильный снег и не утихает. В первой половине дня держалась минусовая температура, а с обеда – плюсовая. На дорогах уже образовалась "каша".
Работникам магазинов приходится несколько раз убирать снег на ступеньках у входа. Спецтехниха работает, но не успевает полностью устранить последствия снегопада. Синоптики прогнозируют, что и завтра будет плюсовая температура до +4 градусов.
Одесса
В Одессе с обеда идет мокрый снег, ветер только усиливается, а горожан просят без необходимости не выходить на улицу.
По сообщениям очевидцев, на улице Пастера, 19 дерево упало на припаркованный автомобиль.
Мариуполь
В Мариуполе снова начало замерзать море из-за резкого похолодания.
Отметим, в столице 12 марта начался обильный снегопад. Киевлян, которые не имеют острой необходимости ехать в город, призывают остаться дома.
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