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Непогода в Украине: до сих пор обесточены почти 200 населенных пунктов

29 января, 22:58

Игорь Тимофеев

Больше всего от капризов погоды страдает Одесская область

На вечер пятницы, 29 января, обесточенными из-за непогоды в Украине остаются 182 населенных пункта в четырех областях, а именно: Одесской – 100, Николаевской – 78, Кировоградской – 3 и Днепропетровской – 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом со ссылкой на информацию Укрэнерго сообщает пресс служба ГСЧС.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением:

На автодороге М-05 Киев – Одесса на участке Знаменка – Ревова снежные заносы расчищены, восстановлено движение автомобильного транспорта всех категорий в двух направлениях. На обочине автодороги в сторону г. Одесса находятся грузовые автомобили, которые планируют продолжить движение 30 января.

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Как сообщает ГСЧС, к ликвидации последствий непогоды привлечены 2039 человек и 1613 единиц техники.

Напомним, синоптики предупреждают об изменениях погоды в Украине. 30-31 января ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий.

Также говорилось, что в Одесской области спасатели и местные власти обеспечили питанием людей, которые застряли в пробках на трассах.

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Источник: Сегодня

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