Непогода в Украине: все подробности снежного апокалипсиса (фото, видео)

Уже с самого утра Киев застрял в пробках – дороги почти не чищены

В Украине сегодня, 8 февраля, во всех областях будет бушевать непогода – синоптики прогнозируют снегопады, мокрый снег, ледяной дождь, гололед и сильный ветер до 12 м/с. В некоторых регионах ожидаются сильные морозы – до -23 градусов. ГСЧС вместе с местными властями развернули почти 5 тысяч пунктов обогрева по стране.

"Сегодня" ведет текстовый онлайн о ситуации в стране:

08:00 По самому свежему прогнозу синоптиков, непогода затронет все регионы. Везде ожидаются осадки и сильный ветер – до 12 м/с. Теплее всего будет в Ужгороде – до +9 градусов. В остальных областях температура ожидается ниже.

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07:30 В Киеве ночью выпал снег, но коммунальщики дороги почти не чистили.

Видео: dtp.kiev.ua

Так что столица застряла в многочисленных пробках.