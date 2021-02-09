Непродовольственные рынки Киева: есть ли у них будущее?

На сегодняшний день самыми большими и известными рынками в Украине считаются "7-й километр" (110 га) недалеко от Одессы, "Барабашово" в Харькове (100 га) и Хмельницкий рынок (около 20 га). При этом площадь первых двух объектов в сумме практически ровна площади Королевства Монако.

А что в Киеве? Среди непродовольственных базаров классического формата можно выделить: рынок "Троещина", "Вещевой", книжный "Петровка".

Главный редактор специализированного издания AllRetail Игорь Гугля поделился статистикой: "По состоянию на конец 2017 года в Киеве насчитывалось 66 рынков по продаже потребительских товаров, при этом 27 из них являлись особо крупными. В то же время стоит отметить, что число традиционных рынков в Киеве за последние годы существенно сокращается: если в 2007 году в столице функционировали 105 рынков, то за 11 лет их число уменьшилось на 39 объектов".

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Времена меняются и потребители более скрупулезно выбирают место, где совершать покупки. Традиционные рынки (без инфраструктуры, примерочных и других удобств) по-прежнему функционируют, но такой формат переживает период стагнации. Некоторые объекты даже закрываются. Ниже разбираемся, почему так происходит.

Потребитель рынков – кто он?

По данным исследований за 2020 год, для киевлян характерна гибкость в сочетании разных форматов при выборе мест покупок одежды и обуви. В частности, наблюдается высокое пересечение аудиторий, среди тех, кто покупает на рынках: 41,2% также делают покупки в ТРЦ, а 30% – в интернете. При этом только 12,2% покупателей ТРЦ приходят на рынки, а в интернете совершают покупки более 30%.

Исторический фон – не единственная причина продолжительного существования рынков в Украине. Низкая покупательская способность также держит этот формат на плаву до сих пор. "Люди с достатком средний+ и выше, как правило, выбирают современные торговые объекты. Это касается и молодежи, вне зависимости от уровня достатка", – говорит Андрей Жук, партнер Ассоциации ритейлеров Украины. При этом предполагает, что аудитория рынков все же может доходить до отметки 50%.

Пандемия и локдаун также отобразились на запросах аудитории. По словам Андрея Жука, реалии 2020 года влияют на психологию потребителей: "Покупательская способность базируется на платежеспособности человека и уверенности в завтрашнем дне. Когда со всех каналов нам говорят о том, что завтра все закроется – люди пытаются сэкономить средства. Кроме того, понятие социальной дистанции стимулировало появление определенной боязни закрытых помещений и массовости". Но все эти факторы – временные. Уже сейчас мы видим частичное восстановление трафика посетителей, но все же ряд противоэпидемических мер продолжают работать и отображаться на посещаемости торговых объектов.

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Кто уходит с орбиты

Стагнация рыночного формата влечет за собой закрытие объектов, даже очень известных. Один из самых ярких примеров – книжный рынок "Петровка", на месте которого будет построен ТРЦ. Еще осенью 2019 через Департамент градостроительства и архитектуры КГГА стало известно, что существует разрешение построить ТРЦ площадью около 1 га на улице Вербовая, 21, 23 – по адресу книжного рынка. А сам книжный рынок переедет в столичный маркет-молл "Дарынок". Анализируя доступные локации для переезда рынка "Петровка" в столице, скорее всего, это самое удачное решение для альтернативного размещения. Ведь позволит сохранить всем привычную концепцию книжного, формировавшуюся годами, при этом внедрить ее в большой торговый комплекс.

Стоит отметить, что современные форматы, такие как "Дарынок" или "Барабашово", чувствуют себя неплохо. Андрей Жук в блиц-интервью отметил маркет-молл как пример интересной адаптации к современным запросам потребителей. Полностью крытая площадь позволяет совершать покупки в комфортных условиях вне зависимости от сезона, а также объединяет под одной крышей и классические торговые ряды, и магазины с примерочными, и развлекательные программы. То есть попадает в менталитет с возможностью торговаться, но и шагает в ногу со временем, предлагая комфортные условия для покупок. По словами Андрея Жука, будущее за современными lifestyle-форматами, где не обязательно люди будут что-то покупать, но с удовольствием будут проводить там свое время. И такие локации хорошо работают на туристический поток.

Какие объекты выживут и будут процветать

Чтобы быть конкурентоспособными в современных реалиях, рынки должны адаптировать свою роботу под потребности покупателей 21 века.

1. Комфорт.

Речь идет о таких базовых потребностях, как крытое пространство, удобные примерочные, дополнительные сервисы в виде кафе, зон отдыха с возможностью зарядить телефон и/или воспользоваться Wi-Fi, бесплатный транспорт к торговому объекту, если он находится не в приделах города и т. д.

2. Retail + Entertainment.

Сегодня потребителю мало простого шопинга. ТРЦ привлекают к себе трафик благодаря развлекающей составляющей: кинотеатры, катки, детские комнаты, боулинг, роллердромы и просто развлекательные программы. Торговый объект должен предложить полноценное насыщенное времяпрепровождение посетителю, помимо совершения покупок. Если не на постоянной основе – тогда с некой периодичностью.

3. Клиентоориентированность.

Формату рынка присущи определенные стереотипные представления о качестве обслуживания, навязчивой рекомендации со стороны продавцов и общей манере общения. Но уровень обслуживания имеет значение как для привлечения постоянных клиентов на торговую точку арендатора, так и для формирования имиджа объекта в целом.