Нет "своих и чужих": супруги из Мариуполя рассказали, как стали приемными родителями (видео)

В Мариуполе супруги воспитывают не только трех биологических детей, но и стали родителями для детей из детского дома. Не скрывают, что путь привыкания к новым членам семьи был сложным.

"Сегодня" узнали, как живет большая семья.

Всего в семье Симоненко-Иванцов трое родных и двое усыновленных детей. Родители говорят, что в семье нет "своих" и "чужих". Все записаны на одну фамилию.

Заботливых родителей маленький Андрюша встретил только через год после рождения.

"У него проснулся интерес к жизни, что он каждое утро открывал глазки и понимал, что он кому-то нужен, что его сейчас возьмут на ручки, расцелуют, что-то в окошке покажут", – сказала приемная мать Оксана Иванец.

Изменения к лучшему у ребенка заметили в первые недели после того, как его забрали из детского дома. С родителями мальчик сразу начал делать первые шаги.

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А восьмилетнюю Варю удочерили первой. Анкету девочки будущие родители увидели на портале "Сиротству – нет" Фонда Рината Ахметова. Чтобы ребенок привык к новой семье, понадобилось немало времени и терпения.

Благодаря порталу "Сиротству – нет" родителей нашли около 10 000 мальчиков и девочек.

"С самых первых дней работы Фонд реализует проекты национального уровня. Один из важнейших направлений деятельности – преодоление сиротства и популяризация семейных форм воспитания. Программа и портал "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!" установили моду на усыновление, сделали его актуальным и важным", – сказала директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова.

В этом году семья приняла участие в акции Фонда "Ринат Ахметов -детям". Дети получили подарки и поздравления. За последние шесть лет участниками акции "Ринат Ахметов – детям" стали 700 тысяч детей по всей стране.

Напомним, ранее мы писали, как решиться на большие перемены, чтобы сделать детей счастливыми.

Кроме того, детский дом семейного типа в Днепре получает помощь от Фонда Рината Ахметова.