Неутешительный прогноз. Радуцкий рассказал о четвертой волне пандемии COVID-19 в Украине

Уже после третьей волны коронавируса в Украине осенью может быть следующая волна пандемии.

Об этом в Facebook написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Итак, после третьей волны нас, скорее всего, уже осенью ожидает следующая волна пандемии. Удастся ли ее полностью сдержать благодаря вакцинации – пока трудно прогнозировать. Стоит быть готовым к любым сюрпризам", – написал он.

Он отметил, что вирус продолжает мутировать, изменяться и становиться еще более опасным.

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"В настоящее время к анализу данных, разработке прогнозов эпидемиологической ситуации присоединились СНБО, Национальная академия медицинских наук Украины, Киевская школа экономики, многие другие государственные и экспертные структуры. Все понимают, насколько это важно", – отметил Радуцкий.

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