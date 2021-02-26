NewsOne, ZiK и "112" слились в один канал – его отключили в тот же день

Телеканал "Первый независимый" ("Перший незалежний"), в который объединились сотрудники запрещенных к трансляции каналов ZiK, NewsOne и "112", также был отключен от вещания.
Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано в Telegram телеканала 26 февраля.
"Под давлением власти и правоохранительных органов телеканал "Перший незалежний" был отключен от вещания через час после начала эфира", – утверждают в "Первом независимом".
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Как отмечается, телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы выполнили требование СБУ не предоставлять свои услуги телеканалу.
Представители канала называют такое решение "политически мотивированным" и "расправой над неугодными СМИ". Они утверждают, что запрет на вещание канала является незаконным, поскольку не соответствует международно-правовым стандартам свободы слова, поэтому "Первый независимый" будет это обжаловать.
Напомним, 2 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины и президент Владимир Зеленский ввели санкции против нардепа Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112", ZiK и NewsOne, в результате чего они были отключены.
В Евросоюзе и США такое решение поддержали как противостоящее злонамеренному влиянию России.
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