"Ночной хищник": почему боевики боятся уникальную украинскую снайперку (видео)

Оружие, рожденное на войне. Боевики со страхом называют его "Ночным хищником". Крупнокалиберную снайперскую винтовку сконструировали украинские добровольцы еще в 2014 году. С ней "киборги" защищали Донецкий аэродром. Дальность и точность впечатляют – это более трех километров. Однако за пять лет эффективной работы на фронте "Ночной хищник" до сих пор не получил широкое применения в Вооруженных силах Украины.

Запутанные следы "Ночного хищника" для новостей "Сегодня" изучал Мирослав Откович.

Завод "Маяк" расположен на проспекте Степана Бандеры в Киеве. Его продукция – мечта каждого меломана времен Советского Союза. За более чем сто лет ассортимент был широким: патефоны, магнитофоны, телевизоры. Впрочем, все это только прикрытие. Главная стратегическая задача завода "Маяк" – это производство оружия.

Нас ведут по длинным коридорам и разрешают пройти в дверь, за которой пахнет смазкой, а вместо некогда популярной музыкальной аппаратуры – оружейная сталь. На главном стенде – "Ночной хищник". Пехотная "пушка" крупного калибра.

Главный конструктор завода "Маяк" Александр Гордеев говорит, что винтовка спроектирована профессиональными военными, поэтому ее применение в конфликте на Донбассе должно быть максимально эффективным:

"Три тысячи метров – это абсолютно нормальна решаемая ситуация. За 700 метров тебя не слышно, за 800 метров тебя не видно в тепляк (тепловизор – Ред.). А ты прилетаешь на 3000 с плюсом. Легкая бронированная техника – не выживает никто. Танк снимается с приборов навигации. Не надо проникать в заброневое пространство. Ты просто выбиваешь ему навигационные приборы, приборы прицеливания, тот же пулемет, который у него стоит. И он превращается в трактор".

Пехотная "пушка" уже доказала свою эффективность при обороне Донецкого аэропорта, но ее так и не приняли на вооружение украинской армии. Ею до сих пор пользуются лишь отдельные подразделения, да и то на свой страх и риск.

Журналисты новостей "Сегодня" приехали из Киева в Лозовую по следам "Ночного хищника". Это оружие, которого официально не существует. Фактически на фронте оно воюет с 2015 года.

Легендарный комбат 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" с позывным "Филин" на фронте уже девять ротаций подряд. Именно ему принадлежит идея создания дальнобойной и бесшумной пехотной "пушки". С тех пор оружие регулярно уничтожает врагов на передовой.

В Марьяновке напротив наших позиций был террикон. К нему было расстояние 3600 метров. Наш снайпер метким выстрелом снял боевика, которого просто разнесло на куски. С тех пор среди отрядов российских наемников появился миф о тайное оружие, ввезенном американцами. Тогда как на самом деле за каждым точным выстрелом стоял "Ночной хищник".

На видео можно увидеть испытания пехотной винтовки, максимально приближенные к боевым условиям. Отдача в плечо минимальна. А обратите внимание на стакан с водой – его установили рядом со стволом. Выстрел и немного дыма, впрочем, без вспышки, и ни капли пролитой воды.

Чтобы выяснить окончательную судьбу "Ночного хищника", мы направили информационный запрос в Министерство обороны Украины. В ответ получили заверения – такое оружие армии нужно:

"Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины отработано предложение к основным показателям государственного оборонного заказа на 2021 год, которыми предусмотрена закупка крупнокалиберных винтовок калибра 14,5 мм для обеспечения нужд ВС Украины".

Таким образом, "Ночном хищнику" в Вооруженных силах Украины быть. А пока крупнокалиберная винтовка в надежных руках. Вместе с передовыми отрядами отдельного штурмового батальона "Донбасс" она несет боевое дежурство.

Напомним, 2 февраля в Торецке на Донбассе вражеский снайпер застрелил украинского военнослужащего.

А 30 января скончался 26-летний военный Роман Дзюбенко, раненный 26 января неподалеку от Новоалександровки в Луганской области. Вражеская пуля пробила насквозь каску воина.