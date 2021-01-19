Новая лазерная коррекция зрения: реальность 3D 2021 года

Технология дает возможность перейти на новый уровень точности и комфорта для пациентов

О 3D визуализации лазерной коррекции рассказывает эксперт "Британского офтальмологического центра" Ковригина Екатерина Игоревна.

Впервые в Украине была проведена лазерная коррекция зрения по технологии IQ LASIK Oxygen 3D. Эта технология предусматривает использование вместо микроскопа двух видеокамер высокого разрешения с выводом широкоформатного изображения операционного поля на экран. Хирург использует специальные 3D-устройства, переводящие изображение с экрана в трехмерный формат, видимый всем сотрудникам операционной бригады – офтальмохирургу, операционным медицинским сестрам, медицинскому инженеру, и транслирующиеся в режиме реального времени в видеохранилище.

У пациента могут возникнуть некоторые вопросы. Ответим на наиболее часто задаваемые.

Сокращение времени пребывания в операционной. Раньше операция на два глаза занимала до 10 минут, сейчас не более 3 минут. Оптимизация рабочего процесса обусловлена более слаженной работой операционной бригады. Каждый специалист, надев 3D-очки и наблюдая за ходом операции на экране, понимает, на каком этапе операция, и, не дожидаясь команды офтальмохирурга, подготавливает все необходимое для дальнейшей работы. Так, операционная медсестра, заранее готовит нужный инструмент, а медицинский инженер без задержек запускает необходимую программу коррекции, прописанную для каждого пациента. До внедрения 3D-технологии операционное поле видел через микроскоп только хирург. Сейчас каждый член операционной бригады, контролируя ход операции, максимально быстро выполняет свою работу. Конечно время самой коррекции не включает в себя подготовку пациента, время на его приход и уход. Высокий уровень визуализации позволяет хирургу видеть малейшие детали в ходе лазерной операции. При работе со структурами глаза в режиме 3D контролируемые надежной системой многократного контроля сканеров манипуляции хирурга становятся более точными. Это важно, так как от точности действий хирурга во многом зависит результат операции. Значительно возросший уровень комфорта пациента: больше нет слепящего света, а соответственно – нет рефлекторной реакции на этот неблагоприятный фактор. Пациенты отмечают, что не испытывают серьезного дискомфорта во время проведения лазерной коррекции зрения. И это возможно только у нас, при применении 3D-системы лазерной коррекции зрения. Пациент, входя в операционную, должен видеть сверхтонкий экран на специальной подставке, на который транслируется изображение сканеров лазерной системы, если этого нет, это вчерашний день лазерной коррекции. Снижение риска ошибки благодаря более физиологичному положению хирурга во время работы. До внедрения 3D-системы офтальмохирург вынужден был работать в операционной, склонившись над микроскопом много часов подряд. Это приводило к повышенной утомляемости, раздражительности и, как следствие, повышалась вероятность допущения ошибки во время работы.

Подводя итог, с уверенностью можно сказать, что новейшая система визуализации 3D от True Vision (США) в сочетании с эксимерным лазером последнего поколения зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Эта технология дает возможность перейти на новый уровень точности и комфорта для пациентов, которые выбирают "Британский офтальмологический центр". Мы полностью обновили программное обеспечение систем лазерной коррекции с 2021 года – заменили оборудование и внедрили совершенно новый интерфейс.

И сохранили старые цены прошлого года на абсолютно новую систему лазерной коррекции зрения в 2021 году в интересах наших пациентов.

Подробнее на нашем сайте eyes.ua