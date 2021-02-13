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Новейшая военная техника, авиация и НАТО: Украина готовится отмечать 30-летие Независимости

13 февраля, 15:12

Ольга Литвин

В День независимости в Киеве планируют устроить речной военный парад на Днепре

Министерство обороны Украины уже начало готовиться к проведения военного парада 24 августа 2021 года. На празднование 30-летия Независимости государства пригласят высокопоставленных зарубежных гостей, в том числе генсека НАТО Йенса Столтенберга и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля.

Об этом сообщает сайт ведомства.

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Программа парада обещает быть грандиозной:

  1. Реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Нептун".
  2. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром".
  3. Беспилотный летательный аппарат "Байрактар".

"Это предварительные идеи, предложения, замыслы. Подразделения ВСУ готовы начать подготовку и тренировки уже в конце февраля", – отметили в сообщении.

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Совещание состоялось под председательством заместителя министра обороны Украины Игоря Старобинского и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука.

Напомним, НАТО увеличивает присутствие в Черном море – Столтенберг назвал причину.

Кроме того, Йенс Столтенберг дал Зеленскому подсказку о членстве в Альянсе.

Украина стремится стать членом НАТО и для этого будет внедрять реформы – смотрите в нашем сюжете:

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