Новые потери ВСУ: на Донбассе простились с бойцом, погибшим под Волновахой

Бойцу "Айдара" было всего 34 года

В городе Покровске Донецкой области попрощались с украинским воином Петром Зваричем, погибшим 30 января у села Старогнатовка Волновахского района.

Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает Покровский горсовет.

Почтить его память пришли секретарь городского совета Наталья Иваньо, представители местных органов самоуправления, военный комиссар, подполковник Игорь Валяев, боевые побратимы, родные и другие неравнодушные люди.

Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

Боец был похоронен на Аллее Славы Центрального городского кладбища Покровска.

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Как сообщает волонтер Назарий Еременко на своей странице в Facebook, 34-летний Петр Зварич служил в 24-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ "Айдар".

Фото: Янина Чирва

Напомним, 2 февраля украинская армия также понесла потери на Донбассе – военнослужащего убил вражеский снайпер.

Кроме того, 30 января также умер 26-летний военный Роман Дзюбенко, раненый 26 января неподалеку Новоалександровки в Луганской области. Вражеская пуля пробила насквозь каску воина, он пребывал в тяжелом состоянии. У Дзюбенко остался полугодовалый сын.