Новые штаммы COVID-19 в Украине: ВОЗ ожидает результатов анализов

Несколько образцов из Украины исследуют в специальном центре

В Украине, по данным Всемирной организации здравоохранения, пока не фиксировали заражение новыми штаммами COVID-19, но в ближайшее время ожидаются результаты анализов нескольких образцов.

Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в эфире одного из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины поступили в центр секвенирования и в ближайшее время у нас будет ответ", – рассказал представитель ВОЗ.

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Напомним, ранее в ВОЗ предупредили о возможности повторного заражения новыми штаммами – в Южной Африке фиксируют такие случаи у лиц, которые уже перенесли COVID-19 и имели антитела к нему.

Мы также сообщали, что Германия ввела новые ограничения для туристов из-за распространения новых мутаций коронавируса, закрыв границы для прибывающих из Чехии и Австрии.