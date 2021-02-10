Нужна ли вакцинация, если человек переболел COVID-19: медики дали ответ

Нельзя дожидаться, пока все переболеют, а нация приобретёт коллективный иммунитет

15 февраля в Украине должна начаться вакцинация от коронавирусной болезни, и все чаще звучит вопрос, нужно ли делать прививку, если человек уже переболел COVID-19? Сайт "Сегодня" попытался разобраться в проблеме.

Еще нет достаточного срока наблюдения, чтобы сказать, сколько иммунитет может продолжаться после COVID-19. Ведь прошло чуть больше года от обнаружения вируса и только месяц-два после начала активной вакцинации. Этого еще недостаточно, чтобы делать выводы, считает эпидемиолог Людмила Мухарская.

И поэтому мнения, нужно ли вакцинировать переболевших, отличаются.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать всех, независимо от того, переболел ли человек. В Министерстве здравоохранения Украины тоже придерживаются такой позиции.

Читайте также: Степанов назвал количество украинцев, которых вакцинируют первыми

Что точно нельзя делать – ждать, пока переболеют все, и отказаться от вакцинации. Такой способ приобретения коллективного иммунитета в ВОЗ считают неэтичным и проблематичным. Распространение COVID-19 приводит к ненужным инфекциям, страданиям и смертям.

Эпидемиолог Екатерина Сояк говорит:

"Важно смотреть на доказательные данные, которые мы имеем. Они говорят о том, что иммунитет сохраняется около трех – шести месяцев, но наблюдения продолжаются. И в любом случае вакцинация не помешает. Хуже от этого не будет. Мы не можем у всех проверять антитела перед вакцинацией. Поэтому оптимальное решение – это вакцинировать всех. Те, кто переболел, могут быть во второй или третьей очереди, то есть позже, но нельзя говорить, что она (вакцинация) им не нужна".

Ранее сообщалось, сколько украинцев "не заметили" коронавирус и имеют иммунитет к COVID-19.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Медики заявили, что 45% украинцев переболели COVID-19: отвечаем на главные вопросы".’

Видео: Сегодня