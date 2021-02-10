Нужны ли украинцам дома пистолеты и револьверы

Украинцам хотят разрешить владение короткоствольным огнестрельным оружием – это пистолеты и револьверы. Напомним, длинноствольное оружие у нас легально много лет.

Сайт "Сегодня" разобрался, что изменится, если закон примут.

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Купить пистолет можно – носить нельзя

В Раде находятся два альтернативных законопроекта – 4335 и 4335-1, регулирующие порядок обращения с так называемым гражданским оружием. То есть таким, владение которым разрешено обычному гражданину. Например, сегодня нельзя законно купить боевой автомат Калашникова, но приобрести его гражданский вариант – можно.

(Гражданскую версию оружия обычно выпускают те же производители, что и боевую. Визуально они практически идентичны. Отличия в деталях. Так, гражданская версия Калашникова – АК TR3 – не оснащена системой автоматической стрельбы, как и стрельбы с отсечкой (по два выстрела). У TR3 только одиночная стрельба.)

В Украине порядок обращения с оружием до сих пор регулируется инструкциями МВД, а не законом. Поэтому и необходимо его принятие.

Оба законопроекта схожи: вводятся единый госреестр оружия, удостоверение владельца оружия, порядок приобретения и хранения (в специальном сейфе). Основное отличие в том, что законопроект № 4335 запрещает ношение снаряженного и готового к бою любого оружия, в том числе и короткоствольного. Пистолет можно будет использовать только дома для самозащиты либо на стрельбище или в тире. Переносить его можно только разряженным и не готовым к немедленному применению. Как разъяснил один из авторов законопроекта № 4335 Игорь Фрис, разрешить ношение "коротких стволов" планируют через пару лет.

Законопроект № 4335-1 разрешает ношение и применение пистолетов и револьверов для самообороны не только в доме, но и на улице. А также предусматривает, что у оружия может быть несколько владельцев, а не один. Последнее важно: сегодня, если ружье зарегистрировано на мужа, его жена не имеет законного права стрелять из этого ружья в преступников, проникших в дом.

Основные нормы, кроме единого реестра гражданского оружия, действуют и сегодня. То есть главных новшеств два: создание реестра и разрешение физлицам законно владеть не только длинноствольным, но и короткоствольным боевым оружием.

Сейчас из "коротких стволов" разрешены газовые пистолеты и револьверы – для всех желающих. А травматические – для отдельных категорий: депутатов, судей, силовиков, госслужащих, имеющих категории и ранги, журналистов, членов формирований по охране общественного порядка (дружинников).

Какое оружие смогут купить украинцы, если закон примут

Все гражданское оружие разделено на пять категорий.

А – автоматическое огнестрельное оружие (автоматы, пулеметы). Продается только юрлицам, имеющим лицензию на деятельность тиров и стрельбищ, и то в количестве не более 5 шт.

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое). Продается любому физлицу старше 21 года при наличии разрешения на оружие.

С – короткоствольное огнестрельное оружие (пистолеты). Продается любому физлицу старше 28 лет при наличии разрешения на оружие и не менее пяти лет законного владения другими видами огнестрельного оружия.

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие (охотничье ружье). Продается любому физлицу старше 18 лет при наличии разрешения на оружие.

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие (винтовки, карабины, охотничьи ружья с дополнительным нарезным стволом). Продается любому физлицу старше 25 лет при наличии разрешения на оружие.

Потенциальные владельцы любого оружия не должны быть в течение двух предыдущих лет привлечены к админответственности по ст. 191 КУоАП (нарушение правил обращения с зарегистрированным оружием).

То есть если закон примут в таком виде, то говорить о поголовном вооружении украинцев боевыми пистолетами и револьверами нельзя. Для этого нужно сперва купить охотничье ружье и лишь через 5 лет – пистолет. И то при достижении 28-летнего возраста.

По официальным данным МВД, в Украине около 1,3 млн шт. зарегистрированного оружия. Учитывая, что у многих владельцев по несколько "стволов", то потенциальных покупателей боевых пистолетов и револьверов не наберется и миллион.

Что говорят власти

Профильный комитет Рады предложил принять законопроект № 4335. Но в сессионном зале рассмотрят и альтернативный – № 4335-1.

Официальные структуры поддерживают законопроект № 4335.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил, что документ нужно принять в первом чтении, а потом доработать.

"Это откроет дорогу к дальнейшему законодательному решению, которое рано или поздно завершится принятием законодательных норм. Закон нужен, но поскольку это закон не о цветах, не о детском питании, не о лекарстве, а об оружии, здесь надо семь раз отмерить – один раз отрезать", – сказал Артем Шевченко.

Что говорят эксперты

Специалисты по рынку гражданского оружия также уверены, что закон об оружии нужен – он заменит ведомственные инструкции МВД, во многом устаревшие, и в предложенном виде не приведет к всплеску преступности с применением огнестрелов.

Глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин отметил, что 99% умышленных убийств в Украине происходит без применения огнестрельного оружия.

"По данным последнего исследования, проведенного ассоциацией, более 65% респондентов ответили, что они считают себя достаточно ответственными, чтобы иметь в собственности короткоствольное оружие для самозащиты", – подчеркнул он.

Георгий Учайкин поддерживает законопроект № 4335-1, разрешающий ношение пистолетов и их применение вне помещений. Главный аргумент эксперта – на наших улицах происходит в тысячи раз больше разбойных нападений, чем нападений с проникновением в жилище. А защитить свой дом и сегодня может каждый, у кого есть, например, охотничье ружье. Ружья у нас легальны сейчас и останутся такими по новому закону.

Президент Всеукраинской федерации практической и высокоточной стрельбы Александр Милюков также не ожидает, что разрешение иметь каждому для самозащиты пистолет приведет к тому, что украинцы начнут массово стрелять друг в друга. По его словам, в "разборках" на улицах со стрельбой используются, как правило, либо незарегистрированные пистолеты, либо травматические. Последние сейчас купить несложно любому, раздобыв удостоверение дружинника и купив по интернету справку от психиатра и нарколога.

"А вот владельцы зарегистрированного оружия хорошо подумают, прежде чем его обнажить, так как при немотивированном применении могут попасть за решетку, – аргументирует Александр Милюков. – Но необходим прозрачный механизм выдачи разрешений, обучение правилам применения по специальным методикам, наконец, регулярные тренировки. Только тогда будет реальный эффект".

Выводы

Авторы законопроекта поставили жесткий заслон "расползанию" короткоствольного оружия: легально приобрести его смогут далеко не все – не более 5% взрослого населения. Но в таком случае сложно говорить о реализации права каждого украинца на самозащиту с помощью законно купленного пистолета.

Подробнее об аргументах сторонников и противников легализации короткоствольного оружия читайте в наших следующих материалах.

Что думают парламентарии, продавцы оружия, эксперты и рядовые украинцы о необходимости легализации короткоствольного оружия, смотрите в сюжете.